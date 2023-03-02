Емоційна "Мавка" вже в кіно: перші відгуки на найдорожчий український мультфільм

Емоційна історія про любов, дружбу та сміливість "Мавка. Лісова пісня" відсьогодні, 2 березня, в кінотеатрах України. Якою її сприйняли перші глядачі – читайте перші відгуки на Кіно.

Коли творці мультфільму починали роботу над стрічкою, то прагнули адаптувати геніальну “Лісову пісню” Лесі Українки для сімейної анімації з щасливим кінцем, а також порушити актуальні сьогодні екологічні питання. Але, за словами креативної продюсерки Анни Єлісєєвої, "Мавка. Лісова пісня" сильно перегукується з подіями, які спіткали кожного українця у 2022 і тривають нині. Що про мультфільм кажуть українці – ми зібрали для вас відгуки від перших глядачів.

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"Мавка. Лісова пісня" вийшла в кінотеатрах України

Цікаво, що до втілення Берегині Лісу на екрані доєднались одразу три українські мисткині. Акторка Наталка Денисенко озвучила головну героїню, співачка Христина Соловій заспівала у двох офіційних саундтреках фільму. Прима-балерина Національної опери та народна артистка України Катерина Кухар наділила Мавку рухами та пластикою.

Нас охоплює хвиля неймовірної радості й гордості. Нетерпляче чекаємо на усіх вас у кіно!,

– говорять творці картини.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер мультфільму

У мультфільмі показали неймовірні локації, натхненні українськими краєвидами. А Мавка постала перед глядачами у новому образі — вона прокидається після зимового сну й пробуджує увесь Магічний Ліс.

Режисер анімаційної стрічки Олег Маламуж порадив глядачам бути пильними під час перегляду мультфільму, аби не пропустити жодної важливої деталі.

Перші відгуки на "Мавку. Лісову пісню"

Після української прем’єри, мультфільм покажуть у Франції, пізніше у Європі, а також у країнах Близького Сходу і Північної Африки.

Поліна Толмачова написала у фейсбуці, що "Мавка" вийшла саме так, як мала вийти. "В перший день особливої весни, серед тисячі людей, зупинивши тривогу. Мавка вийшла саме такою, якою мала вийти. Світлою, сильною, лютою, красивою, тендітною. Нашою. Мавка вийшла та полетіла світом. Але найбільше вона потрібна Україні. Впевнена, вона допоможе нам пережити ці кляті роковини та йти далі. Всі в кіно, це не для Мавки й не для бокс-офісу, це для всіх нас".

"Мавка" вийшла, щоб сказати, що справжнє життя саме тут та зараз, життя, що сповнено болем, коханням, світлом та теплом на кордоні з мороком та темрявою,

– продовжила вона.

Більше відгуків:

"Якщо коротко, то "Мавка" офігенна. Хапайте дітей і біжіть дивитися";

"Вау, яка ж гордість для усіх нас, українців, бачити таку красу! Неймовірний мультик про нашу Мавку з "Лісової пісні"! Сльози на очах, яке ж дивовижно красиве поєднання і сенсу, і мультиплікації, і музики, і такої чудової історії! Дякую, дякую, дякую";

"Чудова екранізація! Отримали заряд позитиву";

"Дуже круто, що проєкт нарешті дійшов до релізу. Чудова анімація та графіка, яка не виглядає застаріло. Дякую, що робите якісний український продукт!".

Кіт Степан, до речі, уже також переглянув мультфільм та поділився фото з допрем‘єрного показу. "Задоволений та щасливий, він познайомився із Жабокицем та Рисенятком, турбувався за Мавку та Ліс, радів щасливому хепіенду", – написали творці картини.

Кіт Степан відвідав прем’єру "Мавки" / Фото MAVKA