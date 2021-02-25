За мотивами п'єси Лесі Українки зняли мультфільм: ефектний тизер "Мавка: Лісова пісня"

У мережі презентували довгоочікуваний тизер до мультфільму "Мавка: Лісова пісня". Дату презентації обрали не випадкову, адже саме 25 лютого в Україні відзначають 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

У новому ролику "Мавка: Лісова пісня" автори показали одну з найдинамічніших сцен довгоочікуваного мультфільму. Тут головна героїня завдяки силі Берегині та Душі Лісу рятує нажаханих зубрів від загибелі. Оскільки ці тварини занесені до Червоної книги України, таким чином автори мультфільму вирішили звернути увагу на екологічній місії проєкту.

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Окрім зубрів, Мавка, як справжня господиня лісу, допомагає й іншим тваринам.

"Мавка: Лісова пісня": дивіться новий тизер

Наразі прем'єра мультфільму запланований на 2022 рік. Виробництвом "Мавки: Лісова пісня" займається студія Animagrad.

"Мавка" – безперечно наступний крок в українській анімаційній індустрії. Це водночас видовищна, зворушлива і весела історія, яка, ми сподіваємось, захопить глядача цікавим викладом та унікальним світом. Наша команда здолала величезний шлях, проєкт уже на фінішній прямій. Робота активно триває, і всі ми очікуємо прем’єру в наступному році. Звісно, хотілося б показати більше кадрів з уже готових сцен, але притримаємо ці матеріали для трейлера", – розповів продюсер Єгор Олесов.

Сюжет "Мавка: Лісова пісня"

За основу автори проєкту взяли знамениту п'єсу Лесі Українки "Лісова пісня". Відтак глядачі побачать головних героїв цього твору – Мавку, Лукаша та Килину. Але сюжет анімаційної стрічки буде трішки іншим.

Як повідомляють представники студії Animagrad, головним завданням Мавки буде захист лісу та Джерела життя від людей. Випадково головна героїня зустріне звичайного сільського хлопця Лукаша, який полюбляє грати на сопілці, коли його ніхто не чує. Ця зустріч зароджує почуття між двома головними героями, що можна побачити і в п'єсі Лесі Українки.

А от образ Килини змінили докорінно. За сюжетом мультфільму, вона – пожадлива дівчина, яка обіцяє селянам відродити стару лісопильню. Однак насправді це тільки прикриття до пошуків Джерела життя. Килина використає закоханого Лукаша, аби підібратись до Мавки та обманом заволодіти могутньою силою.

"Мавка: Лісова пісня": коротко про створення мультфільму

Про створення цього українського анімаційного фільму було відомо ще в 2015 році. З того часу автори проєкту поступово підігрівають цікавість публіки до "Мавки: Лісова пісня", публікуючи нові деталі чи тизери до стрічки.

"Мавка": дивіться перший тизер

Так, під час пітчингу Держкіно, який транслювали в ютубі, представники мультфільму розповіли, що до створення залучили команду спеціалістів та українських музикантів. А от грацію головної героїні створили завдяки примі-балерині Катерині Кухар.

Особливу увагу приділили символам, які глядачі побачать у мультфільмі "Мавка: Лісова пісня". Тут залучили автентичні українські візерунки писанок, кожен з яких має особливе значення.

Реакція мережі на тизер "Мавки: Лісова пісня"

Не всі кіномани залишились в захваті від нового тизеру "Мавки: Лісова пісня". У коментарях під відео наголосили, що у першому дизайні вона була значно ефектнішою та привабливішою.

Минулий дизайн був такий класний. Зараз вона виглядає як якась рандомна дівчинка із зеленим волоссям, – написали у мережі.

"Схожий момент, що тут з бізонами, наче десь вже був. Та й концепт Мавки з минулого тизеру кращий. А то ця наче модель бігає по полю. Дійсно, як хтось і написав, орієнтація не на нашого глядача, а на тих, хто "хаває" діснеївських принцес. Розчарована", – додала інша кіноманка.