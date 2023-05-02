Новий міжнародний тріумф: "Мавка" потрапила у п’ятірку найуспішніших фільмів в Іспанії

Мультфільм "Мавка" здобув міжнародну славу. За перший тиждень прокату в Іспанії було продано 50 064 квитки на фільм, а збори склали 321 684 євро.

"Мавка" потрапила до п’ятірки найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд і зайняла друге місце серед нових релізів. Фільм перегнав іспанський екшн FATUM та очолив рейтинг кінострічок від незалежних дистриб’юторів. Такі високі результати були досягнуті за перший вікенд прокату.

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"Мавка" потрапила у п’ятірку найуспішніших фільмів в Іспанії

Вдячні іспанській аудиторії за заповнені зали та надпотужну підтримку. Попереду новий тиждень прокату, тож мерщій у кіно – дивуватися, радіти, поринати у пригоди й відчувати магію навколо,

– написали FILM.UA Group.

У мультфільмі Мавка – Душа Лісу, його Берегиня. Вона закохується у талановитого музиканта Лукаша і стикається з важким вибором між коханням і своїм обов’язком перед лісом.

"Мавка": дивіться відео