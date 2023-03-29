Майже 100 мільйонів за місяць прокату: "Мавка" стала найкасовішим фільмом всіх часів

Український найдорожчий фільм "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим проєктом за всю історію української кіноіндустрії. За місяць прокату він зібрав 98 634 367 гривень.

За даними Держкіно, анімаційна стрічка обігнала блокбастери, включно із "Крижаним серцем 2", "Співай 2", "Секретами домашніх тварин 2", "Грінчем" та іншими.

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"Мавка" стала найкасовішим фільмом всіх часів

Вже чотири вікенди поспіль мультфільм очолює український бокс-офіс, попри те, що кожного тижня в прокаті відбуваються прем’єри. За місяць прокату було продано 779 798 квитків, а касові збори склали 98 634 367 гривень,

– повідомило Держкіно.

"Покази стрічки тривають. Дякуємо кожному маленькому і великому глядачу, хто разом з нами створив цю історію перемоги української анімації. Приходьте у кіно усією родиною, щоб на власні очі побачити мультфільм, що захопив сотні тисяч українців!", – написали на фейсбук-сторінці мультфільму.

"Мавка" стала найкасовішим анімаційним фільмом / Держкіно

Нагадаємо, головну героїню "Мавки" озвучила Наталка Денисенко. Зірка неодноразово надихалася образом Мавки, адже вона "бачила її на екрані, як вона гарно вималювана, як вона рухається, хотілося також зробити найкращий голос для неї, щоб він був такий чарівний, магічний, такий дуже мультяшний, який хочеться слухати, який такий схожий на Мавчин магічний образ".

Яка сцена найбільше вразила її? Які емоції переживала під час фільму? Чому варто йти в кіно на "Мавку", – дивіться у новому ролику.

Наталка Денисенко про роботу над "Мавкою": дивіться відео