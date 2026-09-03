Майбутнє з 90-х, яке досі виглядає круто: культова фантастика, яку варто передивитися

Якщо сьогодні хтось спробує зняти фантастичний блокбастер про 2263 рік, найімовірніше, там будуть похмурі мегаполіси, похмурі люди, похмурі костюми й ще більш похмурий саундтрек. Люк Бессон у 1997 році вирішив, що майбутнє має бути зовсім іншим: яскравим, шаленим, сексуальним, смішним і таким, де таксист у помаранчевій майці може врятувати планету.

Так з’явився "П’ятий елемент" – кіно, яке примудрилося змішати космічну оперу, бойовик, комедію, романтику, моду, прибульців і Брюса Вілліса. І якось усе це досі працює. А як його знімали – знає 24 Канал.

"П’ятий елемент"



Фільм "П'ятйи елемент" / Фото imdb



Рік: 1997

Жанр: наукова фантастика, бойовик, пригоди, фентезі

IMDb: 7,6

Режисер: Люк Бессон

У ролях: Брюс Вілліс, Мілла Йовович, Ґері Олдман, Кріс Такер, Ієн Голм, Люк Перрі

Бюджет: близько $90 млн

Касові збори: близько $263,9 млн у світі

Сюжет фільму

Далеке майбутнє. 2263 рік. Землі загрожує абсолютне зло, яке раз на 5000 років повертається, щоб знищити все живе. Звучить серйозно.

Але Бессон швидко пояснює, що серйозність – не його жанр.

Колишній спецагент Корбен Даллас тепер працює таксистом. І саме в його літаюче таксі одного прекрасного дня буквально падає Лілу – загадкова дівчина, яка виявляється ключем до порятунку людства.

До компанії приєднуються священник Корнеліус, дивакуватий телеведучий Рубі Роуд і головний лиходій Жан-Батист Емануель Зорг. У результаті маємо гонитви, перестрілки, космічні кораблі, інопланетян, любов і світ, який потрібно врятувати приблизно до обіду.

Що тут такого особливого?



Фільм "П'ятйи елемент" / Фото imdb



На папері "П’ятий елемент" може звучати як звичайна фантастика: є зло, є обраний герой, є загадкова дівчина, треба врятувати Землю. Але Бессон вирішив додати до цього все, що лежало під рукою.

Трохи "Зоряних війн", трохи коміксів, трохи французької моди, трохи абсурдної комедії – і зверху Брюс Вілліс.

Саме тому фільм досі виглядає незвично. Він не намагається бути реалістичним. Навпаки – чим дивніше, тим краще.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes зараз дає фільму близько 70% від критиків і 87% від глядачів. Критики свого часу сперечалися щодо сюжету, але навіть прихильники, і противники визнавали головне: візуально це дуже винахідливе й абсолютно несором’язливе попкорнове кіно.

Жан-Поль Готьє фактично одягнув усе майбутнє

Одна з причин, чому "П’ятий елемент" досі легко впізнати навіть через майже 30 років, — його костюми.

За них відповідав легендарний французький дизайнер Жан-Поль Готьє. Дослідники моди зазначають, що для стрічки він створив понад 900 костюмів, а з костюмами масовки їх було понад тисячу.

Лілу розмовляла вигаданою мовою

Одна з наймиліших деталей фільму: мова, якою говорить Лілу, не є випадковим набором дивних звуків.

Бессон придумав для неї штучну мову приблизно з 400 слів, а Мілла Йовович допомагала її розвивати. Тобто поки звичайні актори вчили репліки, Йовович могла вчитися говорити мовою, якої до цього буквально не існувало.

"Diva Dance" – і ще один маленький обман



Фільм "П'ятйи елемент" / Фото imdb



Оперна сцена Діви Плавалагуни стала однією з найвідоміших у фільмі. Її виконання звучить так, ніби людський голос вирішив продемонструвати суперздібності.І тут є причина.

Вокальні партії виконала оперна співачка Інва Мула, причому найскладніші ноти були записані окремо й потім змонтовані.

А що там із Брюсом Віллісом?

Цікаво, що Бессон розглядав на роль Корбена Далласа не лише Вілліса. Серед кандидатів був і Мел Гібсон, але зрештою роль дісталася Віллісу. І це був дуже вдалий вибір.

Корбен – фактично той самий герой, якого Вілліс уже вмів грати найкраще: трохи втомлений чоловік, який абсолютно не планував рятувати світ, але світ чомусь вирішив, що "ну а хто ще?"

А Гері Олдману дісталася роль людини, яка дуже старається бути злою

Жан-Батист Зорг – один із найяскравіших лиходіїв 90-х. Він не просто хоче знищити людство. Він робить це зі стилем, зачіскою та дуже специфічною манерою говорити.

Бессон уже працював із Гері Олдманом у "Леоні", тому запросив актора і сюди

Кіно коштувало майже $90 млн



Фільм "П'ятйи елемент" / Фото imdb



На момент виходу "П’ятий елемент" був надзвичайно дорогою європейською постановкою. Бюджет найчастіше оцінюють приблизно у $90 млн, хоча в різних джерелах зустрічаються близькі цифри.

У прокаті фільм зібрав приблизно $263,9 млн у світі, тобто майже втричі більше за виробничий бюджет. Для французького режисера це був неабиякий ризик.

І ще кілька фактів, які варто знати

Бессон придумав історію дуже давно. Ранній сценарій "П’ятого елементу" він почав писати ще в старших класах, приблизно у 16 років. До прем’єри фільму минуло понад два десятиліття.

Прем’єра відбулася в Каннах. "П’ятий елемент" відкрив Каннський кінофестиваль 1997 року – досить гучний спосіб показати світові космічний бойовик, у якому Кріс Такер бігає в костюмах Жан-Поля Готьє.

Фільм знімали переважно в Лондоні. Частину сцен створювали на Pinewood Studios, а серед реальних локацій була Royal Opera House у Ковент-Гардені.

Принц міг зіграти Рубі Роуда. Спочатку на роль ексцентричного телеведучого розглядали Принца, але через проблеми з графіком він не зміг взяти участь у зйомках. У результаті роль отримав Кріс Такер – і, чесно кажучи, тепер уже важко уявити когось іншого.

Бессон навмисно зробив фільм яскравим. Режисер не хотів чергової похмурої фантастики з темними коридорами космічних кораблів, тому багато екшен-сцен вирішив знімати при денному світлі.

А що ви скажете про фільм "Лише найсильніші"? Дивились? А знали як його знімало? Якщо ні, тоді ці цікаві факти про фільм "Лише найсильніші" вас здивують.



