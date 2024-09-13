Зірка "Основного інстинкту" Майкл Дуглас відвідав Саміт перших леді та джентльменів

Знаменитий голлівудський актор Майкл Дуглас приїхав в Україну. Він відвідав Саміт перших леді та джентльменів, який організувала Олена Зеленська.

Актор встиг прогулятися Києвом та помилуватися красою міста, історією та архітектурою. А тепер Дуглас записав відеозвернення, у якому заявив про свою підтримку України у війні з російським агресором.

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Майкл Дуглас відвідав Саміт перших леді та джентльменів

У межах проєкту UNITED24 відомий актор звернувся до світової спільноти, наголошуючи на важливості підтримки України під час війни. У своєму зверненні він висловив щире захоплення мужністю та стійкістю українців, які, попри складні обставини, досягають значних результатів у боротьбі за свою незалежність.

Я хочу, щоб усі знали про UNITED24, ініціативу, що функціонує під егідою президента Зеленського й охоплює всі важливі проблеми, з якими стикається Україна. Я вже вирішив зробити свій внесок у підтримку цього проєкту, і сподіваюся, що ви також приєднаєтеся до цієї справи,

– зазначив Дуглас.

Актор зізнався, що був глибоко зворушений тим, що бачив і чув про ситуацію в Україні, і це змусило його замислитися над тим, як він особисто може допомогти. Зараз він розмірковує над тим, яким чином його внесок може стати найефективнішим та кориснішим для України в цей критичний момент.

Його слова підкреслюють важливість міжнародної солідарності та підтримки у боротьбі за свободу та справедливість.