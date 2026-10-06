40 років мовчали: Майкл Дуглас зізнався у таємному романі з колегою

У Голлівуді деякі секрети живуть довше, ніж шлюби. Майкл Дуглас і Кетлін Тернер майже чотири десятиліття запевняли, що між ними була лише неймовірна екранна хімія. Тепер актор вирішив: досить удавати, що всі ці погляди у "Роман з каменем" були виключно професійними.

Як повідомляє People, у своїх нових мемуарах One Helluva Ride Дуглас зізнався, що під час зйомок фільму 1984 року вони з Тернер були не просто партнерами по майданчику, а коханцями. І так, усі ці роки вони обоє це заперечували.

72-річна Кетлін Тернер відреагувала на зізнання колеги максимально спокійно.

Боже, скільки галасу через те, що було 40 років тому!

Акторка додала, що любить Майкла і з нетерпінням чекає на його книгу.

Як усе почалося

Роман спалахнув на зйомках "Роману з каменем" у Мексиці. На той момент Дуглас був окремо від своєї тодішньої дружини Діандри, з якою виховував сина Кемерона.



Майкл Дуглас і Кетлін Тернер / Фото Shutterstock



У мемуарах актор пише, що між ним і Тернер виникла настільки сильна хімія, що глядачі роками були переконані: за кадром щось точно відбувалося. І весь цей час обоє повторювали офіційну версію: так, вони фліртували, так, їх тягнуло одне до одного, але нічого не було. Тепер Дуглас коротко підсумував цю історію: це була брехня.

Таємні зустрічі після зйомок

За словами Дугласа, спочатку вони стали друзями, потім партнерами по фільму, а вже після цього – кханцями.

Після знімальних днів актори ходили вечеряти, а пізніше Дуглас таємно приходив до номера Тернер, коли решта команди вже спала. Про роман не знали ані режисер Роберт Земекіс, ані Денні Де Віто.

Чому роман закінчився

Стосунки припинилися після того, як до Мексики приїхала дружина Дугласа Діандра разом із їхнім сином. Актор згадує, що вона запідозрила роман.Тернер не хотіла втручатися в його сім’ю, а Дуглас зрештою вирішив повернутися до шлюбу заради сина.

Попри це, актори зберегли дружбу. Після "Роман з каменем" вони разом знялися у "Перлині Нілу", "Війні Роузів", а через десятиліття знову зустрілися на екрані в серіалі "Метод Комінскі".

До речі, перед тим як розповісти цю історію у книзі, Дуглас попросив у Тернер дозволу. Тож навіть голлівудські секрети через 40 років можна розкривати цивілізовано.

Мемуари "One Helluva Ride" виходять 6 жовтня 2026 року – і, судячи з цього зізнання, Дуглас вирішив залишити читачам не лише спогади про кар’єру, а й кілька історій, які Голлівуд дуже довго тримав за зачиненими дверима.

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