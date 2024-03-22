За три дні до 89-річчя: помер всесвітньо відомий актор з фільму "Той, що біжить по лезу"
Джерело:Variety
Помер актор Майкл Еммет Волш, який здобув популярність завдяки своїм ролям у таких фільмах, як "Той, що біжить по лезу", "Проста кров", "Ножі наголо" та "Весілля мого найкращого друга". На момент смерті знаменитості було 88 років.
Відомо, що у його акторській кар'єрі можна нарахувати близько 150 проєктів. У матеріалі дізнаєтесь, хто повідомив про смерть Майкла Еммета Волша та що стало причиною.
Дивіться також Шалена енергія у кожному кадрі: фільми про баскетбол, які має побачити кожен
Помер Майкл Еммет Волш: подробиці
Волш помер від зупинки серця в Північно-Західному медичному центрі в Сент-Олбансі, за три дні до свого 89-річного ювілею. Актора не стало 19 березня, однак інформація про втрату поширилась тільки тепер.
Смерть актора підтвердив його менеджер Сенді Джозеф.
Майкл Еммет Волш у кіно: що відомо
Почавши свою кар'єру у кіно та на телебаченні з кінця 60-х років, він став відомим у Голлівуді як доволі сильний актор другого плану. Його можна побачити у багатьох фільмах:
- "Червоні" (1981),
- "Той, хто біжить по лезу" (1982),
- "Просто кров" (1984),
- "Зниклі безвісти" (1984),
- "Виховуючи Арізону" (1987),
- "Червоний скорпіон" (1988),
- "Альбіно Алігатор" (1996),
- "Дикий, дикий Вест" (1999),
- "Великий Стен" (2007).
За роль приватного детектива Віссера у дебютному фільмі братів Коен "Просто кров" він отримав премію "Незалежний дух".
Також актор займався дубляжем, зокрема, анімаційних та документальних фільмів. А кінокритики визнавали, що будь-яка стрічка, до якої був причетний Майкл зазвичай мала успіх.