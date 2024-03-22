За три дні до 89-річчя: помер всесвітньо відомий актор з фільму "Той, що біжить по лезу"

22 березня 2024, 16:01
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Джерело:

Variety

Помер актор Майкл Еммет Волш, який здобув популярність завдяки своїм ролям у таких фільмах, як "Той, що біжить по лезу", "Проста кров", "Ножі наголо" та "Весілля мого найкращого друга". На момент смерті знаменитості було 88 років.

Відомо, що у його акторській кар'єрі можна нарахувати близько 150 проєктів. У матеріалі дізнаєтесь, хто повідомив про смерть Майкла Еммета Волша та що стало причиною.

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Помер Майкл Еммет Волш: подробиці

Волш помер від зупинки серця в Північно-Західному медичному центрі в Сент-Олбансі, за три дні до свого 89-річного ювілею. Актора не стало 19 березня, однак інформація про втрату поширилась тільки тепер.

Смерть актора підтвердив його менеджер Сенді Джозеф.

Майкл Еммет Волш у кіно: що відомо

Почавши свою кар'єру у кіно та на телебаченні з кінця 60-х років, він став відомим у Голлівуді як доволі сильний актор другого плану. Його можна побачити у багатьох фільмах:

  • "Червоні" (1981),
  • "Той, хто біжить по лезу" (1982),
  • "Просто кров" (1984),
  • "Зниклі безвісти" (1984),
  • "Виховуючи Арізону" (1987),
  • "Червоний скорпіон" (1988),
  • "Альбіно Алігатор" (1996),
  • "Дикий, дикий Вест" (1999),
  • "Великий Стен" (2007).

За роль приватного детектива Віссера у дебютному фільмі братів Коен "Просто кров" він отримав премію "Незалежний дух".

Також актор займався дубляжем, зокрема, анімаційних та документальних фільмів. А кінокритики визнавали, що будь-яка стрічка, до якої був причетний Майкл зазвичай мала успіх.

Автор: Ольга Паньків