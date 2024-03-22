За три дні до 89-річчя: помер всесвітньо відомий актор з фільму "Той, що біжить по лезу"

Помер актор Майкл Еммет Волш, який здобув популярність завдяки своїм ролям у таких фільмах, як "Той, що біжить по лезу", "Проста кров", "Ножі наголо" та "Весілля мого найкращого друга". На момент смерті знаменитості було 88 років.

Відомо, що у його акторській кар'єрі можна нарахувати близько 150 проєктів. У матеріалі дізнаєтесь, хто повідомив про смерть Майкла Еммета Волша та що стало причиною.

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Помер Майкл Еммет Волш: подробиці

Волш помер від зупинки серця в Північно-Західному медичному центрі в Сент-Олбансі, за три дні до свого 89-річного ювілею. Актора не стало 19 березня, однак інформація про втрату поширилась тільки тепер.

Смерть актора підтвердив його менеджер Сенді Джозеф.

Майкл Еммет Волш у кіно: що відомо

Почавши свою кар'єру у кіно та на телебаченні з кінця 60-х років, він став відомим у Голлівуді як доволі сильний актор другого плану. Його можна побачити у багатьох фільмах:

"Червоні" (1981),

"Той, хто біжить по лезу" (1982),

"Просто кров" (1984),

"Зниклі безвісти" (1984),

"Виховуючи Арізону" (1987),

"Червоний скорпіон" (1988),

"Альбіно Алігатор" (1996),

"Дикий, дикий Вест" (1999),

"Великий Стен" (2007).

За роль приватного детектива Віссера у дебютному фільмі братів Коен "Просто кров" він отримав премію "Незалежний дух".

Також актор займався дубляжем, зокрема, анімаційних та документальних фільмів. А кінокритики визнавали, що будь-яка стрічка, до якої був причетний Майкл зазвичай мала успіх.