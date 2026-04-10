Йому було всього 35 років: помер актор "Гри престолів" Майкл Патрік

У кіносвіті – чергова важка втрата. Помер відомий ірландський актор Майкл Патрік.

На момент смерті йому було лише 35 років. Про це повідомило видання E! News.

Помер Майкл Патрік: що відомо про смерть зірки "Гри престолів"?

Актор пішов із життя після тривалої боротьби з важкою хворобою, яка тривала понад три роки. Йдеться про захворювання рухових нейронів, що суттєво вплинуло на його життя.

Смерть Майкла Патріка підтвердила його дружина Наомі Шехан у соцмережах. Вона зазначила, що він помер мирно, в оточенні родини та друзів, після 10 днів, проведених у лікарні.

Жінка подякувала всім, хто підтримував їхню сім'ю протягом цього складного часу, а також поділилася зворушливими словами, процитувавши ірландського поета Брендана Бехана, якого, за її словами, дуже любив її чоловік.

Словами не описати, наскільки розбиті наші серця. Мік був натхненням для кожного. Він прожив настільки повне життя, наскільки це можливо для людини. Радість, нестримний сміх, титан із рудим волоссям, – написала Наомі, завершивши допис цитатою Бехана: "Найважливіші речі у світі – поїсти, випити і щоб хтось тебе кохав. Тож не думайте забагато. Їжте. Пийте. Кохайте".

Що цікаво знати про творчий шлях покійного актора?

Глядачі можуть знати Майкла Патріка за ролями у таких проєктах, як "Блакитні вогні", "Це місто", "Вибухи з минулого", "Гра престолів", та інших.

Крім того, він створив виставу "Моя права нога" – автобіографічну історію про життя з невиліковною хворобою. За цю роботу актор отримав престижну нагороду The Stage Awards у січні 2025 року. Попри важкий стан, він продовжував виступати, навіть коли майже не мав сил.

Що відомо про хворобу Майкла Патріка?

Хвороба, яка зруйнувала життя актора, – це захворювання рухових нейронів, що об’єднує кілька неврологічних розладів, зокрема бічний аміотрофічний склероз. Через це рухові нейрони поступово дегенерують, і людина втрачає здатність нормально дихати, ковтати, розмовляти та рухатися.

Наразі ефективного лікування цієї хвороби не існує.