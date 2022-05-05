Майже як у Скайвокера: Зеленський по-особливому відзначив День "Зоряних війн"

У середу, 4 травня, шанувальники знаменитої кіносаги "Зоряні війни" відзначали особливе свято – День "Зоряних війн". Володимир Зеленський знайшов час теж віддати честь відомій франшизі.

Днем раніше на телеграм-каналі Верховної Ради України з'явились фото, де президент України сидить за столом одягнений у футболку кольору хакі. На його руці можна побачити особливу символіку – стилізований під український винищувач та вписаний у тризуб "X-wing".

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Це був бойовий літальний апарат, на якому Люк Скайвокер знищив "Зірку Смерті".

Наразі невідомо, де можна придбати такий стильний та особливий образ, проте у клубі прихильників "Зоряних війн" тепер точно можна додати ще одного фаната.