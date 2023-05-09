"Ковток адреналіну": глядачі вражені трейлером фільму "Мег 2: Западина" з Джейсоном Стейтемом

Warner Bros. Pictures Ukraine опублікувала український трейлер фільму "Мег 2: Западина". Головну роль у науково-фантастичному бойовику зіграв 55-річний Джейсон Стейтем. Коли прем’єра – дізнавайтесь далі.

Після того, як "Мег" зібрала у світовому прокаті 530 мільйонів доларів у 2018 році, Джейсон Стейтем офіційно підтвердив продовження. У першому фільмі розповідалося про групу вчених, чий підводний човен атакував мегалодон – вид гігантської акули, який раніше вважався вимерлим.

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"Мег 2: Западина": сюжет фільму і трейлер

Нові кадри показують, як Джейсон Стейтем об'єднує зусилля з Ву Цзіном, відомою китайською акторкою, яка зіграла в таких блокбастерах, як "Мандрівна Земля", "Воїн-вовк" та "Битва на озері". Пара здійснює підводну подорож на дно океану, щоб дослідити нові істоти, перш ніж зіткнутися з трьома акулами у туристичному місці на рівні моря. Очевидно, багато людей опиняться у щелепах цих хижаків.

"Мег" базується на техно-трилері Стіва Альтена 1997 року "Мег: Роман про глибокий терор". Оригінальну адаптацію написали Дін Георгаріс, Ерік Гоффер і Джон Гобер, які також створили сценарій до "Мег 2: Западина". Режисером сиквелу став Бен Уітлі.

"Мег 2: Западина": дивіться трейлер фільму онлайн

Акторський склад

Окрім Джейсона Стейтема ("Мег", "Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги"), у бойовику зіграли:

Ву Джинг ("Мего");

Софія Кай ("Мег");

Пейдж Кеннеді ("Мего");

Серхіо Періс-Менчета ("Рембо 5: Остання кров");

Скайлер Самуельс, Сієнна Ґілорі, Кліфф Кертіс та інші.

Дата прем’єри

Прем’єра стрічки "Мег 2: Западина" запланована на 3 серпня 2023 року.