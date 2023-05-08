"Що в неї з обличчям": 61-річна Мег Раян налякала фанів своїм виглядом під час публічного виходу

Зірка романтичних фільмів Мег Раян здивувала шанувальників своїм виглядом на прем’єрі документального фільму Майкла Джей Фокса у Нью-Йорку. Глядачі не змогли впізнати актрису.

Мег Раян не так часто з’являється на публічних заходах. Тож нещодавній вихід актриси у світ неабияк приголомшив фанів.

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61-річна Мег Раян налякала фанів своїм виглядом: що не так

У мережі посіялися чутки про те, що Мег Раян зверталася до пластичних хірургів. Шанувальники підозрюють, що вона зробила ринопластику та підтяжку обличчя, тоді як раніше вона не користувалася філерами та ботоксом.

Видання Page Six пише, що на нових фото зірку "не впізнати". Сама Мег Раян поки що не коментувала зміни у зовнішньому вигляді. Навпаки, вона ігнорує зацікавлені погляди та коментарі фанів, і радо позує перед фотографами зі зірковими друзями, такими як Майкл Джей Фокс, Білл Мюррей та Елвіс Костелло.

Мег Раян здивувала своїм виглядом: дивіться відео

Реакція мережі

"Я хочу, щоб жінки й чоловіки просто визнали, що вони старіють, і зробили це витончено! Якщо ви турбуєтеся про свою зовнішність, подбайте про себе, тому що пластична хірургія не зробить вас краще! Це змушує вас виглядати "не в собі"!";

"Чому вродливі жінки роблять це з собою. Я просто не розумію. Вона була красива раніше";

"Це не Мег, це один із бурундуків";

"Як і Рене Зеллвегер, її ледве впізнати";

"На жаль, її залежність від пластичних операцій фактично поклала край її кар’єрі";

"Боже, що вона зробила зі своїм обличчям. Вона була такою милою, тепер, ой, їй ніколи не слід було торкатися свого обличчя!".

Зазначимо, що Мег Раян є відомою американською акторкою, яка знялася в більше ніж 29 фільмах. Вона відома за своєю грою в таких стрічках, як "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Несплячі в Сієтлі", "Вам лист", "Кейт і Лео" та багатьох інших.