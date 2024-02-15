Дешевий постріл: світова зірка Меган Фокс втрапила у скандал, образивши українських жінок

Відома американська актриса та фотомодель Меган Фокс вразила своїх прихильників неоднозначною публікацією. У цьому пості зірка "Трансформерів" висловилася щодо українських жінок, що обурило багатьох прихильників.

Утім, після великої хвилі хейту у свою сторону, почала виправдовуватись. Дізнайтесь, яку скандальну публікацію зробила Меган Фокс.

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Меган Фокс образила українських жінок: що сталося

Меган Фокс опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, ймовірно, зроблену на вечірці після "Супербоула", де вона відпочивала разом зі співачкою Тейлор Свіфт. Розглядаючи свій вигляд на знімку, акторка висловила презирливу думку, стверджуючи, що виглядає, мов "українська надувна лялька".

О Боже, подивіться, як я змінилася... я зовсім не схожа на себе. Виявляється, це була лише тіньова фотографія з мобільного телефону, де я мала вигляд, як українська надувна лялька. Насправді ж, я маю вигляд як одна з тих супердорогих силіконових секс-ляльок, які можна купити тільки в Японії,

– написала під фото Меган.

В коментарях зібралися пригнічені інтернет-користувачі. Цікаво, що обурення викликало не лише серед прихильниць з України, а й серед всіх небайдужих жінок, які висловлюють думку:

"Здається, ксенофобія стосовно східноєвропейців все ще присутня в Голлівуді".

У коментарях користувачі підтримали українок

Зокрема, одна із користувачів написала слова підтримки в сторону українських жінок.

Якщо ви українка в цих коментарях, я просто хочу сказати, що ви не самотні. Навіть якщо Меган так пишається тим, що схожа на дорогу надувну ляльку, і щосили намагається облити брудом представників інших національностей, навіть якщо геноцид стирає ваш народ з лиця планети, я сподіваюся, вам буде трохи легше від усвідомлення того, що ви не самотні,

– написала жінка.



Коментарі користувачів інстаграм / Скриншот

Чимало українок та просто підписниць, які обурені такою публікацією також відгукнулися у коментарях. Ось, як вони висловлюються: