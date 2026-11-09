Вони розіб'ють вам серце: фільми для людей, які все відчувають надто сильно

Якщо ви з тих людей, які плачуть навіть тоді, коли у фільмі все закінчується добре, ця добірка точно для вас. Тут є самотність, несправедливість, складні людські долі та стільки емоцій, що серветки краще підготувати заздалегідь.

24 Канал зібрав 5 фільмів на вечір, які змусять співпереживати героям, навіть якщо спочатку вони здаватимуться не надто приємними людьми.

"Чоловік на ім'я Отто", 2022

Жанр: трагікомедія, драма.

IMDb: 7,5

У ролях: Том Генкс, Маріана Тревіньйо.

Отто – похмурий вдівець, який ненавидить сусідів, порушення правил і, здається, саме життя. Але поява нової родини поступово змінює його світ. За вічним бурчанням ховається людина, яка пережила страшну втрату.

Що кажуть критики: Томріс Лаффлі у рецензії RogerEbert.com називає фільм щирою, хоча й доволі передбачуваною драмою. Критики Rotten Tomatoes оцінили стрічку на 70%.



"Чоловік на ім'я Отто": дивитись трейлер

"Містер Черч", 2016

Жанр: драма.

IMDb: 7,6

У ролях: Едді Мерфі, Брітт Робертсон, Наташа Мак-Елгон.

Талановитий кухар Генрі Черч приходить працювати до родини, де мати невиліковно хвора. Його найняли лише на шість місяців, але він залишається поруч на довгі 15 років, стаючи для маленької дівчинки значно більшою людиною, ніж просто кухар.

Що кажуть критики: Los Angeles Times відзначає стриману драматичну гру Едді Мерфі, але критикує передбачуваний сценарій та стереотипне зображення його персонажа. На Rotten Tomatoes стрічка отримала лише 25% позитивних рецензій критиків проти 81% схвальних оцінок глядачів.



"Містер Черч": дивитись трейлер

"Обдарована", 2017

Жанр: сімейна драма.

IMDb: 7,6

У ролях: Кріс Еванс, Маккенна Грейс, Октавія Спенсер.

Френк самостійно виховує семирічну племінницю Мері, яка має виняткові математичні здібності. Він хоче подарувати їй звичайне дитинство, але бабуся дівчинки переконана, що талант важливіший за все інше.

Що кажуть критики: Гленн Кенні у рецензії RogerEbert.com позитивно оцінює фільм, який виявився кращим, ніж можна було очікувати від його передбачуваного сюжету. На Rotten Tomatoes стрічка має 73% позитивних відгуків критиків.



"Обдарована": дивитись трейлер

"Прислуга", 2011

Жанр: історична драма.

IMDb: 8,1

У ролях: Емма Стоун, Віола Девіс, Октавія Спенсер, Джессіка Честейн.

У США 1960-х років молода письменниця вирішує розповісти історії темношкірих жінок, які працюють прислугою в заможних білих родинах. Їхні свідчення відкривають світ принижень, несправедливості та прихованої жорстокості.

Що кажуть критики: Роджер Еберт у рецензії RogerEbert.com хвалить акторську гру Віоли Девіс та Октавії Спенсер, хоча зазначає, що фільм пом'якшує складну тему расизму. Попри суперечки навколо історичного зображення подій, стрічка отримала 75% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes.



"Прислуга": дивитись трейлер

"Непрощенна", 2021

Жанр: кримінальна драма, психологічний трилер.

IMDb: 7,2

У ролях: Сандра Буллок, Віола Девіс, Вінсент Д'Онофріо.

Рут Слейтер виходить із в'язниці після 20 років ув'язнення за тяжкий злочин. Суспільство не готове дати їй другий шанс, а єдине, чого прагне жінка, – відшукати молодшу сестру, з якою її розлучили багато років тому.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка отримала лише 40% позитивних рецензій. Оглядачі хвалять драматичне перевтілення Сандри Буллок, проте критикують сценарій за надмірну мелодраматичність. Водночас глядацький рейтинг становить 75%.

"Непрощенна": дивитись трейлер

А ще ось ця добірка фільмів на вечір вам точно сподобається, якщо ви любите комедії.