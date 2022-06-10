"Мені потрібна була діснеївська принцеса": Ребел Вілсон з фільму "Шахрайки" здійснила камінг-аут

Австралійська акторка, відома завдяки своїм ролям у комедіях "Холостячки" та "Шахрайки", Ребел Вілсон здійснила камінг-аут. Раніше зірка зустрічалася тільки з чоловіками.

У своєму пості в інстаграмі актриса наголосила, має стосунки із жінкою, засновницею бренду одягу Рамоною Агрумою. Раніше журналісти бачили жінок на вечірці Vanity Fair, передає 24 канал.

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Ребел Вілсон з фільму "Шахрайки" здійснила камінг-аут

В інстаграмі Ребел показала спільне фото і написала: "Я гадала, що шукаю принца з діснеївських мультфільмів".

Але, можливо, весь цей час мені потрібна була діснеївська принцеса,

– доповнила вона.

Як повідомило видання People, минулого місяця Вілсон говорила про те, що має нового партнера, але не розкривала подробиць. Вона поділилася, що вони розмовляли телефоном за кілька тижнів до зустрічі. "Це був чудовий спосіб дізнатися більше одне про одного. Хоч це було доволі старомодно, але дуже романтично", – доповнила вона. Також зірка назвала стосунки з фешн-дизайнеркою Рамоною Агрумою здоровими й сказала: "Чудово мати когось, хто почувається рівноправним партнером і перебуває у здорових стосунках". Були часи, коли я, мабуть, мирилася з тим, чого мені не слід було робити. Тож бути у справді здорових стосунках – це інше,

– зазначила вона.



Ребел Вілсон з Рамоною Агрумою / Фото з інстаграму акторки

42-річна Вілсон раніше публічно зустрічалася тільки з чоловіками. Зокрема у 2021 році після схуднення майже на 70 кілограмів вона повідомила про розлучення з 29-річним мільярдером Джейкобом Бушем, спадкоємцем сім'ї Анхойзер-Буш.

Тоді вона писала: "З кожних стосунків ви дізнаєтеся більше про себе і про те, що шукаєте. Я ще не зустріла своє кохання, але надія є".

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Що відомо про попередній роман Ребел Вілсон

Ребел Вілсон познайомилась з бізнесменом Джейкобом Бушем у 2019 році через спільного знайомого. Згодом вони закрутили роман, який тривав менш як рік. Акторка часто показувала бойфренда у своїх соцмережах й відвідувала з ним світські заходи.

Однак вона не любила ділитися інформацією про мільярдера. В одному з ефірів дівчина повідомила: "Хтось запитує мене, чи є "той гарячий хлопець у твоєму інстаграмі бойфрендом?" Так, він мій хлопець".

Ребел Вілсон тоді говорила про те, що Джейкоб Буш не є публічною особистістю. Вона зазначила, що почала зустрічатися з ним ще до того, як почала свій шлях схуднення.

Ребел Вілсон та Україна

Варто зазначити, що актриса підтримує українців та засуджує війну, яку розпочала Росія. На урочистій церемонії премії BAFTA-2022, де зірка була у ролі ведучої, вона показала фак Путіну.