Крістен Стюарт запустить паранормальне шоу для геїв

Головна вимога такого шоу – бути медіумом, екстрасенсом, мисливцем за привидами чи будь-яким іншим фахівцем з містики, а також – членом спільноти ЛГБТК+.

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За правилами шоу, спершу проведуть кастинг. Кандидати мають заповнити анкети, де мають розповісти про досвід роботи з паранормальними явищами.

Нам потрібно знайти найнеймовірніших мисливців за привидами з ЛГБТК+, фахівців із паранормальних явищ, медіумів, екстрасенсів, слідчих, які очолять цю зграю в цій супергейській пригоді з полювання на привидів,

– розповіла Крістен.

Крістен Стюарт є членом ЛГБТ

Раніше у своїх інтерв’ю Крістен Стюарт розповідала, що є членкинею ЛГБТ. У 2019 році вона зізналася, що від неї вимагали приховувати бісексуальність заради ролі у фільмі Marvel.

У листопаді 2021 року їй освідчилась її кохана Ділан Меєр – сценаристка, з якою акторка зустрічається вже більше 2-х років.

Немає нічого кращого, ніж бути впевненим у чомусь, тому що ми нічого не знаємо насправді. І те єдине, в чому ви можете бути впевнені, це те, що ви когось любите,

– коментувала свої почуття Крістен раніше.

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Інші романи актриси

Свого часу у неї були стосунки з актором Майклом Ангарано. Після цього Крістен довго приписували роман з колегою по кіносазі "Сутінки" Робертом Паттінсоном, і в 2012 році все підтвердилось.

Тоді акторку папараці зловили за зрадою з режисером фільму "Білосніжка та мисливець" Рупертом Сандерсом, після чого Крістен залишила в мережі публічне вибачення для Роберта.

У серпні 2016 року стало відомо, що Крістен зробила пропозицію своїй дівчині Аліші Каргайл, з якою зустрічалася протягом трьох років до того. Проте наприкінці року пара розійшлася.

У 2016 – 2018 роках Стюарт мала романтичні стосунки з моделлю Стелою Максвел, з якою теж розійшлася.

Нагадаємо, Крістен Стюарт також не оминула увагою війну в Україні. На урочистій церемонії премії "Незалежний дух" вона разом із Ніком Офферманом та Меґаном Маллаллі показали середні пальці Путіну.