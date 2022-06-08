Кристен Стюарт запустит паранормальное шоу для геев

Главное требование такого шоу – быть медиумом, экстрасенсом, охотником по привидениям или другим специалистом по мистике, а также – членом сообщества ЛГБТК+.

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По правилам шоу сначала проведут кастинг. Кандидаты должны заполнить анкеты, где рассказать об опыте работы с паранормальными явлениями.

Нам нужно найти самых невероятных охотников по привидениям из ЛГБТК+, специалистов по паранормальным явлениям, медиумам, экстрасенсам, следователям, которые возглавят эту стаю в этом супергейском происшествии по охоте на привидений,

– рассказала Кристен.

Кристен Стюарт является членом ЛГБТ

Ранее в своих интервью Кристен Стюарт рассказывала, что является членом ЛГБТ. В 2019 году она призналась, что от нее потребовали скрывать бисексуальность ради роли в фильме Marvel.

В ноябре 2021 года ей призналась ее любимая Дилан Мейер – сценаристка, с которой актриса встречается уже больше 2-х лет.

Нет ничего лучше, чем быть уверенным в чем-то, потому что мы ничего не знаем на самом деле. И то единственное, в чем вы можете быть уверены, это то, что вы кого любите,

– комментировала свои чувства Кристен раньше.

Кристен Стюарт запустит паранормальное шоу для геев: смотрите видеообращение актрисы

Другие романы актрисы

В свое время у нее были отношения с актером Майклом Ангарано. После этого Кристен долго приписывали роман с коллегой по киносаге "Сумерки" Робертом Паттинсоном, и в 2012 году все подтвердилось.

Тогда актрису папарацци поймали по измене с режиссером фильма "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом, после чего Кристен оставила в сети публичное извинение для Роберта.

В августе 2016 стало известно, что Кристен сделала предложение своей девушке Алиши Каргайл, с которой встречалась в течение трех лет до того. Однако в конце года пара разошлась.

В 2016 – 2018 годах Стюарт имела романтические отношения с моделью Стеллой Максвелл, с которой тоже разошлась.

Напомним, Кристен Стюарт также не обошла вниманием войну в Украине. На торжественной церемонии премии "Независимый дух" она вместе с Ником Офферманом и Меганом Маллалли показали средние пальцы Путину.