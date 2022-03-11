Менше ніж за тиждень: Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали 20 мільйонів доларів для українців

Американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер підтримують Україну не тільки словом, а й ділом. Менш ніж за тиждень їм вдалося назбирати 20 мільйонів доларів.

Раніше подружжя заявило, що збирає на допомогу українцям 30 мільйонів доларів, повідомляє 24 канал. До поставленої мети ще зовсім трішки – не вистачає 10 мільйонів доларів.

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Дякуємо всім, хто змусив нас отримати 20 мільйонів доларів менш ніж за тиждень. Ми можемо це зробити. Ми можемо досягти своєї мети. Разом. Бо ми разом з Україною,

– сказали вони.

Що відомо про збір коштів Міли Куніс та Ештон Кутчер

Нагадаємо, що 4 березня 2022 року актори оголосили про початок фандрейзингової компанії для допомоги постраждалим від російської агресії на території України.

І вже за дві доби, 6 березня, у відео, розміщеному на сторінці GoFundMe, Куніс з Кутчером розповіли про статус збору коштів та про те, як вони планують використати ці пожертвування.

Ми просто хотіли дати вам коротку інформацію про те, на якому етапі збору ми знаходимося. Ми на півдорозі. Ми дуже схвильовані та хочемо подякувати кожному з вас. Це були неймовірні останні 48 годин,

– казали вони.

Кутчер додав, що у світі є проблеми, для вирішення яких потрібна лише одна країна, а є проблеми, для вирішення яких потрібна решта світу. Це одна із таких проблем.

Нагадаємо, що підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Пенелопа Крус, Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут

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