"Папік ховається": як мережа оцінила образ Дзідзьо під час зйомок комедії "Де гроші?"

Зйомки комедії "Де гроші?" офіційно розпочалися вчора, 7 червня. Головним актором та режисером став Дзідзьо. За словами авторів стрічка буде у кіно осінню цього року.

У своємі інстаграмі Дзідзьо вразив надзвичайно харизматичним фото зі зйомок комедії. Він абсолютно змінив образ, але, погодьтеся, виглядає ефектно!

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Реакція мережі

"Процес кіновиробництва нікого не залишить без сивини";

"Дуже круто, бажаємо успіхів!";

"Мати рідна! Не впізнати";

"3 день, а вже сивий";

"Папік ховається";

"Вже хочеться піти на прем’єру";

"Ваші образи неймовірні! Успіху на знімальному майданчику";

"Молодшає на очах";

"Ого! Яке перевтілення – супер";

"Який солідний".

Як бачимо, образ Дзідзьо підписникам і майбутніх глядачів комедії дуже вразив і, безперечно, здивував.

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Про що комедійний фільм "Де гроші?"

Раніше Дзідзьо опублікував в інстаграмі ролик, розкривши кілька деталей нового проєкту. За словами артиста, комедія "Де гроші?" розповість про бідного піаніста, який потрапляє у будинок багатої пенсіонерки. Маєток сповнений багатьма таємницями, одна з яких – чималий скарб, захований в особняку. За грошима полюють чимало людей, а претендентам на багатство потрібно пройти заплутаний квест.

Неймовірна історія нашого нового фільму, занурить Вас у цікавий квест, в якому головне знайти відповідь на запитання "Де гроші?",

– говорить Дзідзьо у своїму інстаграмі.