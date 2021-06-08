"Папік ховається": як мережа оцінила образ Дзідзьо під час зйомок комедії "Де гроші?"

Зйомки комедії "Де гроші?" офіційно розпочалися вчора, 7 червня. Головним актором та режисером став Дзідзьо. За словами авторів стрічка буде у кіно осінню цього року.
У своємі інстаграмі Дзідзьо вразив надзвичайно харизматичним фото зі зйомок комедії. Він абсолютно змінив образ, але, погодьтеся, виглядає ефектно!
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Реакція мережі
- "Процес кіновиробництва нікого не залишить без сивини";
- "Дуже круто, бажаємо успіхів!";
- "Мати рідна! Не впізнати";
- "3 день, а вже сивий";
- "Папік ховається";
- "Вже хочеться піти на прем’єру";
- "Ваші образи неймовірні! Успіху на знімальному майданчику";
- "Молодшає на очах";
- "Ого! Яке перевтілення – супер";
- "Який солідний".
Як бачимо, образ Дзідзьо підписникам і майбутніх глядачів комедії дуже вразив і, безперечно, здивував.
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Про що комедійний фільм "Де гроші?"
Раніше Дзідзьо опублікував в інстаграмі ролик, розкривши кілька деталей нового проєкту. За словами артиста, комедія "Де гроші?" розповість про бідного піаніста, який потрапляє у будинок багатої пенсіонерки. Маєток сповнений багатьма таємницями, одна з яких – чималий скарб, захований в особняку. За грошима полюють чимало людей, а претендентам на багатство потрібно пройти заплутаний квест.
Неймовірна історія нашого нового фільму, занурить Вас у цікавий квест, в якому головне знайти відповідь на запитання "Де гроші?",
– говорить Дзідзьо у своїму інстаграмі.