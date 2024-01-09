Турецько-німецька акторка та зірка відомого серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі втрапила у скандал, влаштувавши святкування дня народження своєї маленької дочки Лілі в стилі російського мультфільму "Маша та Ведмідь".

Дитина та її 40-річна мати вдяглися у стереотипні російські наряди з хустками на голові та сарафанами.

Дивіться також Життя – це гра: 5 фільмів про наслідки, до яких призводить азарт

Мер'єм Узерлі відсвяткувала День народження доньки у стилі російського мультфільму

Цей анімаційний фільм отримав визнання світових критиків як "пропаганда Путіна", що не дивно, оскільки прославлення російської культури та армії прослідковується в численних серіях мультфільму. Ймовірно, Узерлі вирішила, що її діти з дитинства повинні бути під впливом "русского мира".

Акторка влаштувала святкування третього дня народження своєї дочки, використовуючи кульки, костюми, тістечка та навіть посуд у стилі "Маші та Ведмедя". Узерлі не лише одягла свою дочку в рожевий сарафан, але також змусила всіх гостей вдягнутися в ведмедів.

"Маша і Ведмідь" – мультфільм з політичним підтекстом

"Маша та Ведмідь" має велику аудиторію за межами Росії, тому через цей мультфільм країна-агресорка зручно впроваджує свої пропагандистські наративи, одягаючи героїню в радянський стиль та використовуючи стрічку для розповсюдження "величі Росії" серед глядачів.

Отже, Мер'єм Узерлі є акторкою, яка не тільки утримується висловлювати осуд в сторону Росії чи відзначати криваву політику Кремля, але й активно просуває і рекламує країну, яка чинить геноцид українського народу.