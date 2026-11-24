Шанувальники кіновсесвіту Marvel дочекалися фінального трейлера стрічки "Месники: Сходження Доктора Дума". Нові кадри розкривають драматичні моменти минулого, змушують героїв відкинути суперечки та готують глядачів до масштабної битви в кінотеатрах уже 17 грудня.

23 листопада студія представила фінальний трейлер фільму "Месники: Сходження Доктора Дума" на ютубі, і ролик одразу підігрів інтерес фанатів напередодні зимової прем'єри. У кадрі звучать роздуми про те, як боляче приховувати правду від близьких і що станеться, коли дитина дізнається про справжню сутність своїх батьків.

Вийшов фінальний трейлер фільму "Месники: Сходження Доктора Дума"

За сюжетом фільму, який зняли брати Джо та Ентоні Руссо, герої з різних світів і команд змушені об'єднати сили перед катастрофічною загрозою з боку Віктора фон Дума, тобто Доктора Дума. Головного антагоніста грає Роберт Дауні-молодший, який повертається до кіновсесвіту Marvel у зовсім новій ролі.

До масштабного зіркового складу також увійшли Кріс Еванс у ролі Стіва Роджерса, Кріс Гемсворт, Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Ентоні Макі, Себастіан Стен, Флоренс П'ю, Том Гіддлстон, Патрік Стюарт та Ієн Маккеллен.

"Месники: Сходження Доктора Дума": дивіться трейлер фільму онлайн

Особливу увагу в ролику привертають сцени зі Стівом Роджерсом і розмови про життя, яке герої обрали колись давно, керуючись власним серцем. Ці спогади ведуть до часів, коли команда складалася лише з шістьох учасників, адже саме тодішні вчинки тепер обертаються глобальними наслідками.

Замість того щоб зациклюватися на минулому, один із героїв закликає припинити дріб'язкові суперечки, адже навколо чимало незнайомців із різними надздібностями, а спільна загроза вимагає єдності. Саме тому персонажі вирішують об'єднати зусилля в командах і довіритися тим, хто готовий вести їх у бій. Проте навіть у такі критичні хвилини в кадрі залишається місце для фірмового гумору й жартів щодо мотиваційних промов і стандартів Капітана Америки.

Окрім стрічки "Месники: Сходження Доктора Дума", у грудні буде чимало інших гучних кінопрем'єр.