Не тільки "Одіссея": 4 найкращі фільми з Меттом Деймоном до дня народження актора

8 жовтня голлівудська зірка Метт Деймон святкує свій 56-й день народження. Цей талановитий актор та сценарист майстерно втілював на екрані найрізноманітніших героїв, які так полюбилися глядачам в усьому світі.

24 Канал зібрав найяскравіші кінострічки за участю Метта Деймона, які гарантовано подарують чудовий вечір перед екраном і покажуть багатогранність таланту іменинника.

"Розумник Вілл Гантінґ"

Рейтинг IMDb: 8,4

Геніальний юнак з феноменальною пам'яттю працює звичайним прибиральником у Масачусетському технологічному інституті. Хлопець постійно потрапляє у неприємності через свій складний характер. Професор математики помічає неймовірний талант хлопця і пропонує йому угоду: Вілл уникає в'язниці, але мусить вивчати точні науки та регулярно відвідувати психоаналітика. Досвідчений лікар допомагає бунтівнику розібратися з внутрішніми демонами та знайти власне місце у цьому світі. Ця зворушлива історія принесла Деймону його перший "Оскар" за написання оригінального сценарію.

"Розумник Вілл Гантінґ": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірно щиру гру Робіна Вільямса та глибокий психологізм історії. Водночас кіноексперти критикують стрічку за дещо передбачуваний фінал та надмірну сентиментальність у розкритті любовної лінії, що робить розповідь трохи наївною.

"Ідентифікація Борна"

Рейтинг IMDb: 7,8

Рибалки рятують пораненого чоловіка у водах Середземного моря, який абсолютно нічого не пам'ятає про своє минуле, проте володіє смертоносними бойовими навичками. Герой знаходить у банківській комірці кілька паспортів, велику суму грошей та зброю, після чого починає небезпечний шлях до відновлення власної пам'яті. За ним одразу розпочинають полювання професійні найманці та спецслужби, тому чоловік змушений постійно тікати та захищати своє життя.

"Ідентифікація Борна": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають реалістичні бойові сцени та блискучу фізичну підготовку головного героя. Втім, кіноексперти критикують фільм за слабкий розвиток другорядних персонажів та хаотичний монтаж під час автомобільних погонь, що заважає повноцінно насолодитися стрічкою.

"Талановитий містер Ріплі"

Рейтинг IMDb: 7,4

Бідний юнак Том Ріплі отримує пропозицію від багатого американця поїхати до Італії та переконати його розбещеного сина повернутися додому. Хлопець швидко захоплюється розкішним життям спадкоємця і вирішує за будь-яку ціну стати частиною цього елітного світу. Він майстерно копіює поведінку, голос та звички свого нового друга, поступово перетворюючись на холоднокровного маніпулятора.

"Талановитий містер Ріплі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають візуальну красу італійських пейзажів та переконливу гру Метта Деймона. Однак кіноексперти критикують кінокартину за певну затягнутість подій у другій половині.

"Одіссея"

Рейтинг IMDb: 8,4

Крістофер Нолан представив масштабну адаптацію класичного міфу про довгий шлях додому після Троянської війни. Видатний Одіссей у виконанні Метта Деймона змушений долати гнів богів, стикатися з міфічними чудовиськами та боротися за власне виживання заради повернення до рідної Ітаки. Ця амбітна кінокартина демонструє зовсім новий погляд на давньогрецьку спадщину та змушує щиро співпереживати легендарному герою.

"Одіссея": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають високий технічний рівень зйомки, режисерський задум та феноменальний акторський склад. Водночас експерти критикують авторів за суперечливі зміни у класичному сюжеті Гомера.

Новий масштабний кіноепос Крістофера Нолана "Одіссея" підкорив світ і знову повернув інтерес глядачів до давньогрецьких міфів. Якщо ви досі перебуваєте під враженням від цього фільму й терміново шукаєте, що подивитися схожого, то пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою найкращих фільмів з Меттом Деймоном для ідеального вечора.