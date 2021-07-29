Метт Деймон повернеться до ролі фальшивого Локі у фільмі "Тор: Кохання та грім"

Метт Деймон був помічений на знімальному майданчику в Австралії під час зйомок нового фільму від Marvel режисера Тайки Вайтіті. Метт Деймон підтвердив, що він повторить свою роль фальшивого Локі у фільмі "Тор: Кохання та Грім". У широкий прокат картина виходить 5 травня 2022 року.

Метт Деймон підтвердив, що повернеться в ролі фальшивого Локі в прем'єрі 2022 року Thor: Love & Thunder. Майбутнє продовження MCU стане четвертим сольним виступом Кріса Гемсворта в ролі Бога грому і другим для Тайки Вайтіті в якості сценариста та режисера після того, як він різко підняв популярність субфраншизи Marvel в 2017 році з "Тор: Раґнарок".

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Метт Деймон з'явиться в майбутньому фільмі про Тора

Під час інтерв'ю з Джессом Кейгл на SiriusXM, де Метт Деймон розповів про свій новий фільм "Стілвотер", його запитали про передбачувану участь в майбутньому фільмі Marvel. Визнавши, що він не знає, чи є роль секретною чи ні, Деймон ясно дав зрозуміти, що повторив своє камео для "Тора 4" після того, як його помітили на знімальному майданчику.

Не знаю, секрет це чи ні, хоч всі вже й так про все знають. Я приїхав туди (в Австралію – ред.) зніматись. Думаю, що вони знали, адже папараці сфотографували нас, щоб зрозуміти, що саме ми робимо. Я повторив епізодичну роль, яку ми з Люком Гемсвортом виконали в минулому епізоді… тому Тайка (Вайтіті – ред.) знову змусив нас повернутися, щоб повторити цей жарт і трохи поліпшити сцену,

– поділився Метт Деймон.

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Що відомо про фільм Вайтіті "Тор: Кохання та Грім"

Зараз відомо, що режисер також повернеться в якості голосу Корга разом з іншими персонажами, яких в останній раз бачили в "Месниках: Фінал". Також повернуться персонажі Валькірії (Тесса Томпсон), нещодавно коронованого короля Асґарда, і Джейн Фостер (Наталі Портман), яка, як очікується, буде володіти молотом, як могутній Тор.



Метт Деймон, Крім Гемсворт, Тайка Вайтіті / ScreenRant

Акторський склад "Тора 4" буде набагато більшим, ніж попередній фільм, оскільки фотографії показують, що він перетнеться зі Вартовими Галактики, що не дивно, враховуючи, як закінчився Фінал. На знімальному майданчику в Австралії також були помічені різні актори Вартових, появу яких очікують побачити шанувальники кіновсесвіту в новому фільму. Відомо, що на фільмування вже приїжджали так актори, як:

Кріс Пратт,

Дейв Батіста,

Карен Гіллан,

Пом Клементьєф,

Шон Ганн.

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