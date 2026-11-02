Із головних ролей у масовку популярного серіалу: Метт Деймон здивував новим перевтіленням

Метт Деймон може врятувати світ, обдурити найрозумніших злочинців і зібрати мільйони в прокаті. Але цього разу голлівудській зірці дісталася роль, із якою впорався б навіть випадковий перехожий. Актор несподівано з'явився в популярному серіалі HBO "Позолочене століття", де просто перейшов дорогу. І так, це була вся його роль.

Як повідомляє justjared, 56-річний Метт Деймон та 79-річний телеведучий Девід Леттерман знялися у прем'єрному епізоді четвертого сезону "Позолоченого століття", який вийшов 1 листопада. Знаменитості з'явилися на екрані лише на шість секунд, до того ж без діалогу.

Як Метт Деймон опинився у "Позолоченому столітті"

Побачити голлівудську зірку можна приблизно на 8-й хвилині 33-й секунді першого епізоду. Деймон та Леттерман у костюмах відповідної епохи переходять вулицю, а вже за кілька секунд назавжди зникають із кадру.

Метт Деймон та Девід Леттерман / Фото HBO



Щоб залишитися непомітним, Деймону причепили пишні вуса та бакенбарди. Леттерману ж навіть не довелося особливо перевтілюватися – його звична густа борода чудово вписалася в атмосферу серіалу.

Історія цього несподіваного камео виявилася не менш кумедною, ніж сама поява знаменитостей.

Виявляється, Девід Леттерман майже пів століття мріяв спробувати себе в ролі статиста. Таке бажання виникло в нього ще 1977 року, коли він побачив свого друга, коміка Гері Мула Діра, в епізоді фільму "Енні Голл".

Нагода нарешті здійснити мрію з'явилася під час підготовки нового випуску шоу Леттермана на Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", у якому мав взяти участь Метт Деймон.

Продюсери дізналися, що Деймон свого часу починав кар'єру зі зйомок у масовці, й запропонували акторам разом повернутися до витоків. Серед кількох можливих ідей голлівудська зірка обрала саме цю – найбільш абсурдну.

Деймон ледь не зіпсував зйомки через власні вуса

Попри те, що роль тривала лише шість секунд, організувати зйомки виявилося не так просто. Продюсерам довелося узгоджувати графіки двох знаменитостей, домовлятися між студіями та навіть оформлювати оплату Деймону як звичайному статисту. Але найбільше веселощів почалося безпосередньо на майданчику.

За словами продюсерки Ізабель Річардсон, Деймон настільки сильно сміявся під час зйомок, що постійно мусив притримувати накладні вуса, аби ті не відклеїлися.

Виконавча продюсерка серіалу Кейт Черчилль зізналася, що вся команда отримала неабияке задоволення від цієї незвичайної співпраці. До слова, HBO навіть не зазначив знаменитостей у титрах епізоду.

Нагадаємо, ми вже зробили добірку прем’єр серіалів листопада 2026, де, окрім "Позолоченого століття", ви знайдете багато новинок для перегляду.