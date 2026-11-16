Зірка "Друзів" Метт Леблан порушив тривале мовчання після особистої втрати

59-річний Метт Леблан опублікував зворушливий допис після смерті свого колеги та друга Стейсі Кіча, з яким працював над серіалом "Чоловік із планом".

Як повідомляє HELLO!, це була перша публікація актора в Instagram із червня 2026 року. Стало відомо, що 10 листопада у віці 85 років помер американський актор Стейсі Кіч. Причиною смерті стала серцева недостатність, ускладнена тривалим захворюванням серця.

Леблан опублікував архівну фотографію з колегою, зроблену у 2019 році під час церемонії відкриття зірки Кіча на Голлівудській алеї слави.

Справжня легенда. Ми добре посміялися разом. Тебе бракуватиме, друже, – написав актор.

Шанувальники підтримали Леблана в коментарях і поділилися спогадами про покійного артиста.

Метт і Стейсі разом знімалися в комедійному серіалі "Чоловік із планом", який виходив на CBS із 2016 до 2020 року. Леблан грав багатодітного батька Адама Бернса, а Кіч – його екранного тата Джо.

Куди зник Метт Леблан після "Друзів"

Після завершення серіалу "Чоловік із планом" у 2020 році актор фактично відійшов від регулярної роботи на телебаченні.

У 2021 році він з'явився у спеціальному випуску "Друзі: Возз'єднання", де знову зустрівся з Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізою Кудров, Девідом Швіммером і Метью Перрі.

Відтоді Леблан переважно тримається подалі від камер, світських вечірок і червоних доріжок.

Проте, після понад п'яти років без постійних телевізійних ролей актор планує повернутися з новим проєктом CBS під робочою назвою "Flint". Важливо, що CBS наразі замовила розробку сценаріїв, а не повний сезон.



До слова, нещодавно колега Мета відсвяткував День народження, тому ловіть добірку фільмів з Девідом Швімером.