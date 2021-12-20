Метт Рівз зізнався, ким надихався під час створення образу Бетмена
Джерело:Empire
Режисер нового довгоочікуваного фільму про Темного лицаря Метт Рівз розповів, що під час створення образу Бетмена надихався творчістю американського рок-гурту Nirvana. Прем’єру стрічки очікуємо у 2022 році.
Коли в серпні 2020 року з'явився перший трейлер Бетмена, він супроводжувався дивовижним саундтреком – оркестровою версією Something In The Way від Nirvana. Такий вибір пісні – не просто випадок, за цим стояла набагато конкретніша причина. Саме її Рівз слухав, коли писав перший акт фільму.
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Це мелодія виявилася ключовою у формуванні образу Бетмена, який, за словами Мета РІвза, частково списаний з лідера групи Nirvana.
Коли я пишу, я слухаю музику, і коли писав перший акт, я включив Something In The Way Nirvana. Це пісня, яка обіцяє зовсім інший погляд на фільм на великому екрані,
– сказав Рівз.
Бетмен / Фото Empire
Режисер доповнив, що цього разу захотів зробити іншого Бетмена, того, який пережив велику трагедію. Роберт Паттінсон, на думку Метта Рівза, – ідеальний актор, у який може поєднати потрібний мікс з трьох понять: вразливість, відчай і силу.
Я подумав, що це чудовий мікс. У нього також є те, що і в Кобейна. Інколи він виглядає так, як рок-зірка. Однак, він може бути відлюдником,
– поділився режисер.
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Крім Роберта Паттінсона зірковий склад поповнили:
- Колін Фаррелл ("Джентльмени", "Фантастичні звірі і де їх шукати"),
- Зої Кравіц ("Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"),
- Енді Серкіс ("Чорна пантера"),
- Пол Дано ("12 років рабства") та інші.