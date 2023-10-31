Ми всі спустошені, – актори серіалу "Друзі" вперше відреагували на смерть Меттью Перрі

28 жовтня у віці 54 років пішов із життя Меттью Перрі – актор культового серіалу "Друзі". Він у стрічці зіграв роль Чедлера Бінга, який дуже полюбився глядачеві. Його колеги з серіалу вперше відреагували на цю трагічну звістку.

Вони вважали один одного справжньою сім'єю, тому смерть Меттью спричинила всім сильний біль. Через кілька днів після загибелі "Друзі" вперше висловилися щодо цього.

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Актори серіалу "Друзі" про смерть Меттью Перрі

Тільки через два дні після смерті актора Меттью Перрі кіносім'я серіалу "Друзі", серед яких: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан та Девід Швіммер зібралися разом, аби випустити спільну заяву про смерть Меттью Перрі. Вони вирішили, що це буде дуже символічно, адже за 10 років знімання серіалу, вони стали друзями не лише на знімальному майданчику, а й поза ним.

Актори зізнались, що сьогодні їм важко говорити багато про свій біль, вони направляють всю свою підтримку і любов рідним Меттью. "Друзі" не в змозі зараз давати розгорнуті коментарі. Тому вони коротко висловились про свого улюбленого Чендлера.

Ми всі спустошені цією втратою. Ми були більше, ніж просто товаришами по знімальному майданчику. Ми сім'я. Нам так багато треба сказати, але прямо зараз ми збираємося скористатися моментом, щоб усвідомити цю незбагненну втрату,

– прокоментували актори.

Серіал "Друзі" був найуспішнішою стрічкою своїх часів

Серіал "Друзі" розповідає про життя шести друзів, які живуть разом у Нью-Йорку. Стрічка транслювалась в ефірі протягом періоду з 1994 по 2004 рік. Останній епізод цього серіалу подивилися 52,5 мільйони глядачів у США, роблячи його одним із найбільш популярних телесеріалів того часу. Декілька цікавих фактів про серіал, яких ви точно не знали:

Назва повинна була бути довшою. Спочатку творці серіалу не планували називати серіал "Друзі", вони просто хотіли створити шоу про декількох найкращих друзів, які збираються вечорами в кафе і базікають на різні теми. Серіал мав називатися "Кафе "Безсоння"".

Акторський склад міг бути іншим. Персонажі головних героїв серіалу прописувалися майже пів року, а на кастингу було переглянуто сотні кандидатів. Єдиним актором, для якого особисто писалася роль, був Девід Швімер.

Акторки помінялися ролями. Спершу Кортні Кокс запропонували зіграти роль Рейчел, але прочитавши сценарій, акторка зрозуміла, що їй більше підходить роль Моніки.

Попри те, що дія серіалу відбувається в Нью-Йорку, його заставка з фонтаном знімалася зовсім в іншому місці.

Ліза Кудроу не вміла грати на гітарі. Акторка, яка зіграла Фібі, зовсім не вміла грати на гітарі – навіть тримати її правильно.

Сміх, який ми чуємо на задньому фоні – не накладка звукорежисерів, а справжній, адже знімання серіалу відбувалися з живою аудиторією в павільйоні.

Джеймс Майкл Тайлер — актор, який зіграв Гантера, в реальному житті працював баристою, коли його взяли на роль у серіалі. Отримав він свою роль абсолютно випадково – потрібна була людина, яка вміла б користуватися кавомашиною.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу