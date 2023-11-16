Усміхається та сумує водночас: Девід Швіммер попрощався з Меттью Перрі

Одразу після смерті Меттью Перрі, 28 жовтня, його колеги із серіалу "Друзі" відмовлялись давати коментарі, оскільки були абсолютно розбиті втратою. Зараз один за одним у своїх інстаграм сторінках, "Друзі" діляться світлими спогадами про Меттью.

Опублікував пост у своїй соцмережі також Девід Швіммер, який написав зворушливі слова та опублікував улюблене фото. Дивіться, як вшанував пам'ять Перрі його друг, на сайті 24 Каналу.

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Девід Швіммер попрощався з Меттью Перрі

Усі, хто пригадують Меттью Перрі, говорять про його відмінний гумор та бажання веселити усіх, хто знаходиться поруч. Девід Швіммер не був виключенням, він подякував другу за десять неймовірних років сміху та творчості.

Це фото з одного з моїх найулюбленіших моментів з тобою. Зараз воно змушує мене посміхатися і сумувати водночас,

– написав актор під опублікованим фото.

Актор поділився, що ніколи не забуде завжди доречних і вчасних жартів Меттью і розказав, як Перрі вмів з одного речення зробити ціле стендап-шоу, від якого у всіх боліли животи через сміх.

Я ніколи не забуду твої бездоганні за подачею і вчасні жарти. Ти міг взяти речення з діалогу та трансформувати його на власний розсуд, у результаті чого виходило щось настільки оригінальне та несподівано смішне, що це дивує і досі,

– написав Швіммер.

Окрім того, Девід наголосив, що в Перрі було велике серце і він був надзвичайно доброю людиною. Завдяки чому вони змогли створити сім'ю з шести абсолютно незнайомих людей, які одного дня потрапили на один знімальний майданчик, а в результаті стали близькими друзями не лише перед камерами, а й в реальному житті.

"Друзі" висловили прощальні слова Меттью Перрі два тижні після його смерті