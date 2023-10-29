20 найкращих цитат Чендлера Бінга, якого зіграв Меттью Перрі у культовому серіалі "Друзі"

Найкумеднішому актору культового телешоу було лише 54 роки. Утім, сьогодні, 29 жовтня, серце актора раптово зупинилось. Він зіграв саркастичного Чендлера Бінга у знаменитих "Друзях".

Серіал, який розповідає про життя шести людей, серед яких був і герой, якого зіграв Меттью, виходив в ефір з 1994 по 2004 рік. 24 Канал зібрав для вас 20 найкращих цитат бога гумору і сарказму – Чендлера Бінга.

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Чендлер Бінг запам'ятався глядачам своїм почуттям гумору

Хоча цей актор також зіграв у кількох повнометражних фільмах, включаючи "Татові знову 17" і "Поспішиш – людей насмішиш", його найвідомішою роллю із численних фільмів і серіалів є персонаж Чендлера. Цей образ став невіддільною частиною актора і, здається, він в багатьох аспектах схожий на свого героя. Щобільше, актор був єдиним членом акторського складу "Друзів", якому часто дозволяли імпровізувати. Його жарти настільки сподобалися авторам, що вони час від часу дозволяли актору додати свої ідеї до сценарію. Тож пригадаймо найкращі цитати відомого Чендлера.

Найкращі цитати Чендлера Бінга із серіалу "Друзі"

"Дивна річ: Дональд Дак не надягав штанів, але, виходячи з душу, обв'язувався рушником... От питання, чому?";

Кеті: "Чендлер, у тебе відмінне волосся!"

Чендлер: "Спасибі, я сам їх вирощую";

Чендлер: "Спасибі, я сам їх вирощую"; Дженіс: "Який тісний світ!"

Чендлер: "А все-таки я ніколи не зустрічався з Бейонсе";

Чендлер: "А все-таки я ніколи не зустрічався з Бейонсе"; Джо: "Знаєш, що я роблю, коли мені потрібно зробити знімок для резюме?"

Чендлер: "Береш у мене гроші?";

Чендлер: "Береш у мене гроші?"; "Уперше в житті у мене нормальні стосунки з жінкою. Не можу ж я їх зіпсувати, сказавши правду?";

"Сьогодні неділя, у неділю я не рухаюся";

"Пам'ятаю, була у мене одна недотрога... так і не доторкнувся";

Росс: "Відгадайте, що сталося у мене на роботі?".

Чендлер: "Динозаври вимерли мільйон років тому?";

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Чендлер Бінг у серіалі "Друзі" / Warner Bros. Television

Росс: "Цього року я буду щасливим, я сам зроблю себе щасливим!".

Чендлер: "Нам вийти з кімнати чи як?";

Чендлер: "Нам вийти з кімнати чи як?"; Рейчел: "Ти телепень!". Чендлер:

"Я знаю, що ти права, але чому?";

"Я знаю, що ти права, але чому?"; Моніка: "Ця камера робить мене товстішою!".

Чендлер: "Так? То тебе знімала не одна камера?";

Чендлер: "Так? То тебе знімала не одна камера?"; Росс: "А що сказали в страховій компанії?".

Чендлер: "Вони сказали: "У вас немає страхування, перестаньте нам дзвонити!";

Чендлер: "Вони сказали: "У вас немає страхування, перестаньте нам дзвонити!"; Росс: "Хтось украв мій сендвіч".

Чендлер: "І що відповіла поліція?";

Чендлер: "І що відповіла поліція?"; Фібі: "Хлопці, ви хоч що-небудь розумієте в курчатах?".

Чендлер: "У птахах – ні. У жінках – ... ні";

Чендлер: "У птахах – ні. У жінках – ... ні"; Джої: "Так, я випив дві пляшки пива, але ... я тебе люблю!".

Чендлер: "А я всього одну, тому ти мені тільки подобаєшся!";



Чендлер Бінг у серіалі "Друзі" / Warner Bros. Television

Моніка: "Як діяти? Як діяти?".

Чендлер: "Подумай, що б ми зробили, якби мали мізки?";

Чендлер: "Подумай, що б ми зробили, якби мали мізки?"; Фібі: "Один з моїх клієнтів помер сьогодні на масажному столі".

Чендлер: "Ну, гадаю він просто розслабився більше, ніж сподівався";

Чендлер: "Ну, гадаю він просто розслабився більше, ніж сподівався"; "Я не дуже хороший порадник. Чи можу я зацікавити тебе їдким коментарем?";

"До 25 років я думав, що єдина відповідь на "Я кохаю тебе" – "От лайно!";

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу