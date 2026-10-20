Із Голлівуду – в Білий дім: Метью Макконагі може стати президентом США

Схоже, після космосу в "Інтерстелларі", кримінальних розслідувань у "Справжньому детективі" та десятків розбитих жіночих сердець, Метью Макконагі знайшов нову роль.. Причому цього разу сценарій може писати не Голлівуд, а американські виборці.

Як повідомляє NewsNation, 56-річний оскароносний актор Метью Макконагі цілком здатний стати президентом США. Принаймні так вважає колишній сенатор Джо Манчин, який публічно підтримав його можливі політичні амбіції.

Усе почалося з шестихвилинного відео, яке актор опублікував у соцмережі X напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

У зверненні Макконагі закликав американців звернути увагу на незалежних кандидатів, які не належать до двох головних політичних партій. Сам актор наголосив, що не підтримує жодного конкретного політика чи партію, а виступає за справедливість і реалістичний підхід до політики. І саме через це колишній сенатор заявив, що бачить у голлівудській зірці потенціал для політичної кар'єри найвищого рівня.

Він розумний, харизматичний, вміє спілкуватися. У нього є всі якості, необхідні для об'єднання країни, – зазначив Манчин.

Ба більше, політик запевнив, що підтримав би Макконагі на 1000%, якби той вирішив балотуватися.

Чи справді актор хотів би стати президентом?

Цікаво, що політика для Макконагі – зовсім не нове захоплення. Ще у 2021 році зірка серйозно розглядала можливість балотуватися на посаду губернатора Техасу. Однак зрештою актор передумав, вирішивши зосередитися на інших проєктах.

Раніше ми показували, як зараз виглядає син Метью Макконагі, який помітно подорослішав.