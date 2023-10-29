Успіх у кіно, боротьба з наркотиками та самотність: що відомо про Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

28 жовтня помер відомий голлівудський актор Меттью Перрі. ЗМІ повідомляють, що з ним стався нещасний випадок у джакузі. Меттью знали по всьому світу за роллю Чендлера Бінга у культовому серіалі "Друзі".

Голлівудській зірці було лише 54 роки. Тіло актора знайшли в його будинку у Лос-Анджелесі. 24 Канал розповість, яким був Меттью Перрі, та як склалося його життя.

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Дитинство та освіта

Меттью Перрі народився 19 серпня 1969 року у Вільямстауні (Массачусетс, США). Його мати працювала журналісткою в Канаді, а тато був прессекретарем експрем'єр-міністра П'єра Трюдо. На жаль, батьки розлучилися ще до народження Меттью. А згодом його мати вийшла заміж за телевізійного журналіста Кіта Моррісона.

Меттью Перрі має як канадське, так і американське громадянство. У актора є п’ять братів і сестер. Він навчався в коледжі Ешбері. Вже у 15 років Меттью почав брати уроки акторської майстерності та грав у шкільних виставах.



Меттью Перрі в юності / Фото з соцмереж

Свою акторську кар'єру Перрі розпочав у 1987 році з серіалу "Другий шанс", який пізніше отримав назву "Хлопчики будуть хлопчиками".

Успіх Меттью Перрі у кіно

Через два роки він спробував пройти прослуховування для американського серіалу "Пілот" (попередня назва "Друзі"). Однак тоді він грав роль в іншому серіалі. Тож спочатку Меттью не міг пройти прослуховування, його погодили на роль згодом після зустрічі з режисерами та продюсерами.

Актор став відомим завдяки комічній ролі у "Друзях", де грав Чендлера Бінга протягом 10 років (з 1994 по 2004 рік). Ситком був настільки популярним, що до 2002 року головним героям платили мільйон доларів за епізод.

Меттью Перрі також працював у кількох телешоу та фільмах, зокрема "Знову 17", "Всі дев'ять ярдів", "Майже герої", "Дурні кидаються", "Служить Сарі", "Три до танго" тощо. За свою наполегливу працю та самовідданість він був номінований на "Еммі" у 2002 році як найкращий актор у комедійному серіалі.

Після завершення серіалу "Друзі" Перрі зробив свою першу режисуру в епізоді 4 сезону американської комедійної драми "Скраби".

Відтоді Перрі деякий час не був у центрі уваги. Але лише до 2017 року. Але того року Меттью зіграв персонажа "Майка Крістева" в драматичному шоу CBS "Хороший бій" та у фільмі "Кеннеді: Після Камелотти".

Залежність і боротьба з наркотиками

Хоча Меттью Перрі досяг величезного успіху в серіалі "Друзі", він десятиліттями боровся зі зловживанням наркотиками. Після другого сезону актор потрапив у аварію на гідроциклі. У лікарні йому прописали знеболювальне – вікодин, через що він і підсів на психотропні речовини.

Іноді він приймав до 55 доз вікодину на день. Для цього актор симулював біль і мігрень на прийомах у лікарів. Іноді Меттью навіть пробирався до чужих будинків, щоб знайти ліки в аптечках.

У своїх мемуарах "Друзі, коханки та велика халепа", які він випустив у 2022 році, актор детально розповів про боротьбу з наркотиками та алкоголем.



Меттью Перрі / Фото з його інстаграму

Перрі зізнався, що кілька разів був за крок від смерті. Зокрема, у 2018 році актор після розриву товстої кишки через вживання наркотиків провів два тижні в комі, а потім кілька місяців відновлювався.

Меттью боровся із залежністю. За своє життя Перрі відвідав шість тисяч зборів анонімних алкоголіків, 15 разів проходив курс реабілітації, 65 разів — детоксикації, переніс 14 операцій.

Особисте життя актора

Меттью Перрі помер самотнім, актор так і не одружився. Він три роки зустрічався з 29-річною Моллі Гурвіц. У листопаді 2020 року вони навіть заручилися, але за півроку розірвали стосунки.



Меттью Перрі з Моллі Гурвіц / Фото з соцмереж

До цього актор мав кілька романтичних стосунків з голлівудськими зірками: