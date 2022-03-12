Ми стаємо нечутливими до реальності України, – Шеннен Догерті закликала світ не мовчати
Джерело:інстаграм Шеннен Догерті
В Україні триває 17-й день війни. Наші захисники мужньо тримають оборону міст, а світові знаменитості продовжують підтримувати українців. Зокрема, Шеннен Догерті вкотре закликала розповідати правду про Україну та зупинити війну.
Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка знялася у серіалі "Усі жінки відьми", звернулася до світу із закликом зупинити війну в Україні. "Молитов вже не достатньо", – сказала вона.
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Шеннен Догерті вкотре підтримала Україну
Реальність для України. Я турбуюся, що ми стаємо нечутливими до цього. Це війна, яка зачіпає всіх нас і вимагає від нас щодня говорити про те, що робить Путін та його військові злочини. Молитов недостатньо для народу України,
– поділилася акторка.
Догерті закликала своїх підписників продовжувати розповідати історію України, "історію мужності, відваги, сили".
Розкажіть історії про загиблі сім'ї, розбомблені лікарні, розстріляних дітей… Про життя, що назавжди закінчилося або змінилося. Я підтримую Україну,
– доповнила вона.
Шеннен Догерті підтримала Україну / Скриншот нового допису в інстаграмі
Раніше зірка публікувала промови Володимира Зеленського та обурювалася світовими знаменитостями, які, поки в Україні триває війна, ділилися своїми успіхами чи матеріальними речами.
Ми продовжуємо розповідати про світових зірок, які підтримують Україну. Серед знаменитостей, яким небайдужа доля країни є Дженніфер Еністон, Джоан Роулінг, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Джаред Лето та інші. Більше читайте тут.