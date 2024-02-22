Трохи обманув, – український актор розповів, як обдурив дружину, щоб піти добровольцем на фронт

З моменту початку повномасштабного вторгнення актор Михайло Досенко вирішив приєднатися до добровольців на фронт. Він визнає, що це рішення було важким, але водночас воно було очевидним.

Утім, Михайло поділився, що довелось трохи обдурити дружину, аби піти воювати. Дізнайтесь в матеріалі, що розповів актор про своє рішення вступили до лав ЗСУ.

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Михайло Досенко розповів, як пішов добровольцем на фронт

Коли все почалося, він, разом із дружиною та її батьками, виїхав на Київщину – здавалося, що в селі буде спокійніше, ніж у столиці. Але справи розвивались зовсім по-іншому: саме там актор став свідком запуску ракет на Київ, спостерігав за перельотами ворожих гелікоптерів над будинками та бачив бої, що розгорталися навколо села.

Літаки так низько летіли, що можна було роздивитися їхній герб! Коли я побачив гелікоптери, передав інформацію хлопцям з тероборони. Вони приготувалися і з РПГ підбили,

– розповів Михайло.

Тоді Досенко сидів у підвалі з трьома ножами й сокирами – на випадок, якщо зайдуть росіяни. Згодом Михайло вивіз рідних на Львівщину й уже там пішов у військкомат.

Зізнається, довелося трохи обдурити дружину, яка дуже переймалась, що чоловік піде воювати.

Сказав, просто стану на облік, мене ніхто зараз не забере. А сам пішов і записався добровольцем. Трохи обманув…Це був березень, і мій рідний Херсон вже потрапив в окупацію. Планував його визволяти,

– поділився Досенко.

І так спершу Михайло проходив навчання. Потім був кулінаром і солдатом, а згодом доріс і до снайпера й командира. Місяць навчався у Великій Британії, а потім взяв участь у бойових діях під Вербовим, де отримав серйозне поранення. Зараз актор ділиться своїми знаннями з молодими бійцями й заявляє, що збирається повернутися на фронт.

Михайло Досенко: фільмографія актора