3 шедеври Михайла Іллєнка, які має подивитися кожен

До Дня народження українського кінорежисера Михайла Іллєнка редакція 24 підготувала добірку його найкращих фільмів.

Відомий український режисер, сценарист, актор та колишній Голова Правління Української кіноакадемії Михайло Іллєнко сьогодні святкує своє 73-річчя. Ми можемо долучитися до привітань, переглянувши його шедевральні кінороботи.

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"Толока"

Рік: 2020

Рейтинг IMDb: 7

Актори: Іванна Іллєнко, Дмитро Лінартович, Богдан Бенюк, Сергій Романюк та інші.

Український фільм "Толока", знятий за мотивами балади Тараса Шевченка "У тієї Катерини". Передісторія створення фільму "Толока" бере свій початок ще у 2004 році, хоч ідея зародилася ще у 1967 році. Режисер Михайло Іллєнко розповів про ціль створити таку екранізацію у листі своєму другові, чим візуалізував мрію. Балада Шевченка і фільм Іллєнка ніби притча про долю України. Кожне випробування Катерининої сили ніби розповідає про долю та життя українців, які намагаються не втрачати віру.

"Толока" 2020: дивіться трейлер

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь"

Рік: 2011

Рейтинг IMDb: 6,8

Актори: Дмитро Лінартович, Віталій Лінецький, Ольга Гришина, Віктор Андрієнко, Іванна Іллєнко та інші.

Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає історію Героя Радянського Союзу, який пройшов через ГУЛАГ та став вождем індіанського племені, змінивши своє ім'я Іван Додока на ТойЩоПройшовКрізьВогонь. Кінооглядач Ярослав Підгора-Гвяздовський схвально оцінив стрічку, він відзначив наявність дотепних жартів, чудову гру Віталія Лінецького та майстерний монтаж окремих сцен.

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь" 2011: дивіться трейлер

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"Фучжоу"

Рік: 1994

Рейтинг IMDb: 6,8

Актори: Тарас Денисенко, Іванна Іллєнко, Валентин Троцюк, Богдан Ступка, Наталія Розкокоха, Богдан Бенюк, Тетяна Печонкіна, Галина Сулима та інші.

Європейська критика назвала його "божевільним, динамічним фільмом про все й ні про що". Неймовірна суміш жанрів, де реальність переплетена з фантастикою, а трагічне крокує поруч із комічним. Це все – про стрічку Михайла Іллєнка "Очікуючи вантаж на рейді Фучжоу біля пагоди", або просто "Фучжоу". Від виникнення ідеї фільму до моменту її реалізації минуло два десятки років. Фільм знімали у дуже цікавих місцях.

Знімали в різних місцях, і будували декорації в різних місцях: у Ржищеві, за Ржищевом, там цілком такі гарні краєвиди. А на Дніпрі є такі білі, піщані острови, там теж якісь фрагменти ми знімали,

– наголосив кінооператор Богдан Вержбицький.

"Фучжоу" 1944: дивіться фрагмент фільму