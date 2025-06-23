Просто не впізнати: як змінився актор, який зіграв роль одного із двійнят у "Сватах"

Костянтин Чорнокрилюк відомий українському глядачеві завдяки ролі у серіалі "Свати". Він з'явився у п'ятому сезоні та зіграв одного із двійнят, на ім'я Микита.

Також він зіграв у таких фільмах як "Клятва лікаря", "На твоїй стороні", "Скляна кімната" та інших. Зараз актор неабияк змінився. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, де зараз Костянтин та як виглядає сьогодні.

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Де зараз і як виглядає Костянтин Чорнокрилюк

Костянтин Чорнокрилюк, якому зараз 22 роки, неабияк змінився з періоду зйомок у відомому серіалі "Свати". Він недуже активно веде свої соцмережі, однак з останніх його публікацій можна зробити висновок, що наразі актор перебуває за кордоном, зокрема у Торонто.

Він не дає інтерв'ю та не публікує свою діяльність у соцмережах. Ось, як зараз виглядає Костянтин:

Невідомо також, чи планує Чорнокрилюк повертатись в індустрію кіно, чи планує зосередити свою кар'єру в іншій ніші. Однак на його рахунку уже чимало кінопроєктів. Серед них: Я тебе знайду", "По різних берегах", "Школа. Недитячі ігри", "Впізнай мене, якщо зможеш", "Поки станиця спить", "Перелітні птахи", "Шукаю жінку з дитиною", "Політ метелика" та багато інших.

До речі, ми також показали, як виглядає в реальному житті актор, який зіграв роль Скрябіна у "Я, Побєда і Берлін". Дивіться – за посиланням.