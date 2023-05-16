Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив національний конкурс: які фільми у програмі

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN вперше проведе національний конкурс, в якому візьмуть участь вісім українських прем'єр різних жанрів. Захід відбудеться в Чернівцях з 15 по 20 червня.

Глядачі познайомляться зі стрічками, що вже мали прем’єри та вигравали нагороди на престижних міжнародних кінофестивалях, зокрема Berlinale, Oberhausen у Німеччині та кінофестиваль у Сараєво. Про це 24 Каналу повідомив Миколайчук OPEN.

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Українські короткометражні фільми на кінофестивалі Миколайчук OPEN

"Українське кіно поки не має державної підтримки, тому кожен фільм, який вдалося доробити — на вагу золота! Тож саме зараз важливо підтримати українських кіномисткинь та кіномитців, надати їм мотивацію творити надалі, а на це їх можуть надихнути круті українські прем’єри їхніх фільмів. Це означатиме, що українське кіно, навіть попри війну, продовжує жити!", – розповідає генеральний продюсер фестивалю Олексій Гладушевський.

Як Олексій Гладушевський, так і програмний директор фестивалю Алекс Малишенко зазначають, що не ставили собі за мету зібрати "зіркову" програму. Передусім, їх оцінювали за цікавість теми та майстерність авторів у їхній спробі розповісти власні історії через мову кіно.

Тому в національному конкурсі фестивалю Миколайчук OPEN будуть як уже відомі режисери, так і початківці. Так на рівних змагатимуться відомі українські режисери Надія Парфан, Олексій Радинський, Мирослав Латик та інші, а також вчорашні або студенти кінематографічних навчальних закладів країни.

Лауреатів будуть визначати за допомогою глядацького голосування. Автор або авторка найкращого українського короткометражного фільму отримає грошовий приз у розмірі 500 доларів від оргкомітету фестивалю.

Фільми-учасники національного конкурсу

"Велика маленька війна", режисер Мирослав Латик, 2022 рік;

"Людина", режисер Хачатур Василян, 2022 рік;

"Сусід по кімнаті", режисер Євген Слупчук, 2023 рік;

"Територія", режисер Мішель Ладес, 2022 рік;

"Чорнобиль 22", режисер Олексій Радинський, 2022 рік;

"Річниця", режисерка Анна Гончарова, 2022 рік;

"Оператор Вікторія", режисерка Анна Яценко, 2021 рік;

"ДОВКОЛА", режисерка Флора Боровик, 2023 рік;

"Це побачення!", режисерка Надія Парфан, 2023 рік;

"Театральна", режисерка Аліна Панасенко, 2022 рік;

"Ліс, ліс", режисерка Марія Стоянова, 2022 рік;

"Капітан Бровари", режисер Едуард Нечмоглод, 2023 рік;

"Оптика", режисер Олексій Новіков, 2022 рік;

"Джордан’96", режисерка Катерина Лесик, 2022 рік;

"Поки тут тихо", режисери Новруз Хікмет, Олена Подолянко. 2022 рік;

"Маляр", режисер Сашко Святський, 2022 рік;

"Прокидаючись у тиші", режисери Міла Жлуктенко, Даніель Асаді Фаезі, 2023 рік;

"Наша Робосім’я", режисерка Анастасія Тиха. 2022 рік.

Фестиваль Миколайчук OPEN пройде з 15 до 20 червня за підтримки Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної ради та Буковинської кінокомісії.