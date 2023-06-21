"Кіно дружнього нам народу": драма "Хто ти, Філіпе?" перемогла на фестивалі Миколайчук OPEN

Драма польського режисера Міхала Квечинського "Хто ти, Філіпе?" отримала головний приз фестивалю глядацького кіно Миколайчук OPEN. За результатами голосування глядачів, стрічка перемогла в міжнародному повнометражному конкурсі.

У кінотеатрах України стрічка з'явиться вже з 29 червня. Про це 24 Каналу повідомила пресслужба фільму "Хто ти, Філіпе?".

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Драма "Хто ти, Філіпе?" перемогла на фестивалі Миколайчук OPEN

20 червня на Миколайчук OPEN у Чернівцях відбулася українська фестивальна прем'єра драми "Хто ти, Філіпе?". Вона змагалася у міжнародному повнометражному конкурсі та здобула першість, з-поміж 8 фільмів світового та українського виробництва.

Дуже приємно, що глядачі настільки високо оцінили цей фільм – я не почув двох однакових відгуків, кожен відзначав фільм по-своєму. Важливо зазначити, що це польське кіно, кіно дружнього нам народу,

– зазначив Дмитро Майстренко, керівник промовідділу FILM.UA Distribution, який представляв картину на фестивалі.

Як показала перемога в цьому конкурсі, за словами Дмитра, воно страшенно актуальне для нас зараз, бо мільйони українців сьогодні, так само як і Філіп, вимушено стають біженцями.

За перше місце боролися потужні конкуренти:

"Я і Фелікс" (Україна),

"Мій сусід Адольф" (Ізраїль, Польща, Колумбія),

"МРТ" (Франція, Бельгія, Швеція),

"Сліпа верба, спляча жінка" (Франція, Люксембург, Канада, Нідерланди),

"Тривала втеча" (Італія, Україна),

"Як там Катя?" (Україна),

"Я, Ніна" (Україна).

Драма "Хто ти, Філіпе?" перемогла на фестивалі Миколайчук OPEN / Миколайчук OPEN

Більшість відвідувачів фестивалю високо оцінили фільм і зауважили, що це потужна і захоплива творча робота. "Хто ти, Філіпе?", на думку деяких глядачів, є однією з найкращих польських стрічок останніх років і надзвичайно актуальною у сучасному світі. Особливо цікаво спостерігати й вивчати причинно-наслідкові зв'язки упродовж усього фільму в контексті трансформації Філіпа, героя з багатогранною та неоднозначною натурою.

Фільм-переможець "Хто ти, Філіпе?" дуже вразив наших глядачів. Ми спостерігали за реакцією після показу, вони виходили під враженням, залишали дуже теплі та яскраві відгуки. (...) Вдвічі приємно, що це стрічка виробництва Польщі, країни, яка чи не найбільше нас підтримує сьогодні. Щиро бажаю успіху цьому фільму в українському кінопрокаті,

– Олексій Гладушевський, генеральний продюсер Миколайчук OPEN Fest

Кадр з фільму "Хто ти, Філіпе?" / Akson Studio

Міжнародне визнання фільму

Нагорода на фестивалі Миколайчук OPEN – не перша для фільму. "Хто ти, Філіпе?" отримав "Срібних левів" на 47-му Польському кінофестивалі у Ґдині – головному кінофестивалі країни, де оператор Міхал Собочинський також був персонально відзначений за операторську роботу, а Даріуш Крисяк – за грим. А Ерік Кульм (молодший) за роль Філіпа отримав нагороду "молодого актора, який вирізняється неперевершеною індивідуальністю" Збишека Цибульського.

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Сюжет

"Хто ти, Філіпе?" розповідає історію Філіпа, польського єврея, який втікає з Варшавського гетто і знаходить притулок у Франкфурті, де працює офіціантом в розкішному ресторані. Знаходячись у самому центрі ворожої Німеччини, він вдає із себе француза, щоб таємно помститися нацистам.

Сценарій фільму базується на однойменному романі Леопольда Тирманда, польського письменника єврейського походження. Українські глядачі зможуть відчути всю глибину історії Філіпа, складного персонажа, який переживає самотність у чужому місті, безнадію, страх і жагу помсти тим, хто знущався з його рідних та країни. Він втратив все, що мав, і тепер намагається знайти себе у світі, спотвореному війною.

Дата виходу в Україні

Драма "Хто ти, Філіпе?" виходить в широкий український прокат уже 29 червня.

"Хто ти, Філіпе?": дивіться трейлер