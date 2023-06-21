В кинотеатрах Украины фильм появится уже с 29 июня. Об этом 24 Каналу сообщила пресс-служба фильма "Кто ты, Филипп?".

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Драма "Кто ты, Филипп?" победила на фестивале Миколайчук OPEN

20 июня на Миколайчук OPEN в Черновцах состоялась украинская фестивальная премьера драмы "Кто ты, Филипп?". Она соревновалась в международном полнометражном конкурсе и завоевала первенство, среди 8 фильмов мирового и украинского производства.

Очень приятно, что зрители настолько высоко оценили этот фильм – я не услышал два одинаковых отзыва, каждый отмечал фильм по-своему. Важно отметить, что это польское кино, кино дружественного нам народа,

– отметил Дмитрий Майстренко, руководитель промоотдела FILM.UA Distribution, представлявший картину на фестивале.

Как показала победа в этом конкурсе, по словам Дмитрия, оно очень актуально для нас сейчас, потому что миллионы украинцев сегодня, так же как и Филипп, вынужденно становятся беженцами.

За первое место боролись мощные конкуренты:

"Я и Феликс" (Украина),

"Мой сосед Адольф" (Израиль, Польша, Колумбия),

"МРТ" (Франция, Бельгия, Швеция),

"Слепая ива, спящая женщина" (Франция, Люксембург, Канада, Нидерланды),

"Длительный побег" (Италия, Украина),

"Как там Катя?" (Украина),

"Я, Нина" (Украина).

Драма "Кто ты, Филипп?" победила на фестивале Миколайчук OPEN / Миколайчук OPEN

Большинство посетителей фестиваля высоко оценили фильм и заметили, что это мощная и увлекательная творческая работа. "Кто ты, Филипп?", по мнению некоторых зрителей, является одной из лучших польских лент последних лет и чрезвычайно актуальна в современном мире. Особенно интересно наблюдать и изучать причинно-следственные связи на протяжении всего фильма в контексте трансформации Филиппа, героя с многогранной и неоднозначной натурой.

Фильм-победитель "Кто ты, Филипп?" очень поразил наших зрителей. Мы наблюдали реакцию после показа, они выходили под впечатлением, оставляли очень теплые и яркие отзывы. (...) Вдвое приятно, что это лента производства Польши, страны, которая больше всего нас поддерживает сегодня. Искренне желаю успеха этому фильму в украинском кинопрокате,

– Алексей Гладушевский, генеральный продюсер Миколайчук OPEN Fest.

Кадр из фильма "Кто ты, Филипп?" / Akson Studio

Международное признание фильма

Награда на фестивале Миколайчук OPEN – не первая для фильма. "Кто ты, Филипп?" получил "Серебряные львы" на 47-м Польском кинофестивале в Гдыне - главном кинофестивале страны, где оператор Михал Собочинский также был персонально отмечен за операторскую работу, а Дариуш Крисяк – за грим. А Эрик Кульм (младший) за роль Филиппа получил награду "молодого актера, отличающегося непревзойденной индивидуальностью" Збышека Цыбульского.

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Сюжет

"Кто ты, Филипп?" рассказывает историю Филиппа, польского еврея, убегающего из Варшавского гетто и находящего убежище во Франкфурте, где работает официантом в роскошном ресторане. Находясь в самом центре вражеской Германии, он прикидывается французом, чтобы тайно отомстить нацистам.

Сценарий фильма основан на одноименном романе Леопольда Тирманда, польского писателя еврейского происхождения. Украинские зрители смогут ощутить всю глубину истории Филиппа, сложного персонажа, переживающего одиночество в чужом городе, безнадежность, страх и жажду мести тем, кто издевался над его родными и страной. Он потерял все, что имел, и теперь пытается найти себя в мире, обезображенном войной.

Дата выхода в Украине

Драма "Кто ты, Филипп?" выходит в широкий украинский прокат уже 29 июня.

"Кто ты, Филипп?": смотрите трейлер