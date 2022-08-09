У Миколаєві в укритті відбувся кінофестиваль "Тактична пауза": показали 7 українських фільмів

Кіножурналіст Алекс Малишенко та координатор волонтерів Громадської організації "ДОФ" Дмитро Давиденко організували кінофестиваль "Тактична пауза". Захід відбувся у Миколаєві, який щодня обстрілюють російські окупанти.

Кінофестиваль проходив в одному з безпечних укриттів міста з 27 до 31 липня. Всі покази в межах фестивалю відбувались безкоштовно.

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У Миколаєві відбувся кінофестиваль "Тактична пауза"

У період проведення фестивалю Миколаїв зазнав найсильнішого обстрілу за весь час війни. Втім, це не зупинило сміливих поціновувачів українського кіно, які попри можливі ризики відвідували покази фільмів, що відбувалися в обладнаному та безпечному бомбосховищі.

Кінофестиваль в Миколаєві став справжнім викликом для мене як для волонтера. Основні завдання: забезпечити безпеку відвідувачів і створити позитивну атмосферу, за якої глядач захоче прийти до кінозали знову. Це особливо було важко реалізувати, бо на дні проведення кінопоказів припали наймасштабніші ракетні обстріли міста. Але миколаївський глядач виявився сміливим і мотивованим. Тож все вдалося,

– поділився Дмитро Давиденко.

Понад 160 глядачів побачили такі стрічки:

"Додому", Наріман Алієв;

"Стоп-Земля", Катерина Горностай;

"Мої думки тихі", Антоніо Лукіч;

"Заповідник Асканія", Андрій Литвиненко;

"Перша сотня", Юрій Грузінов, Юлія Шашкова, Ярослав Пілунський;

"Безславні кріпаки", Роман Перфільєв;

"Зошит війни", Роман Любий.

Крім того, відвідувачі кінофестивалю "Тактична пауза" мали змогу поспілкуватися з авторами деяких фільмів. Так, документальну стрічку "Заповідник "Асканія" представив режисер Андрій Литвиненко, а фільм "Зошит війни" презентував режисер Роман Любий.

Наш кінофестиваль зібрав неймовірних людей, які люблять кіно більше, ніж бояться ракет. Кожний перегляд став своєрідним переосмисленням успішних фестивальних стрічок, що були у нашій програмі,

– сказав Алекс Малишенко.

"Мінорна інтонація "Додому" раптом перетворилася на надію про повернення Криму, а "Стоп-Земля" стала машиною часу, яка буквально перенесла зал у безпечний підлітковий світ. Як на мене, покази в таких умовах мають ще один важливий ефект – вони заряджають для подальшої боротьби з росіянами", – доповнив він.

Відчути магію українського кіно та його здатність занурити глядача в інші світи завітали також журналісти з Ізраїлю, Польщі, Франції та Японії. А одним з глядачів став Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

У Миколаєві відбувся кінофестиваль "Тактична пауза" / Фото пресслужби