Міла Куніс ніколи не розмовляла українською мовою: акторка назвала причину

Голлівудська акторка Міла Куніс, яка 8 років прожила в Україні, зізналася, що ніколи не розмовляла українською мовою. За її словами, в часи СРСР всі розмовляли російською.

Ба більше, після переїзду до США, у 1991 році, вона всім казала, що з Росії, бо американці нібито не знали, де Україна. Однак, війна змінила акторку, зараз вона пишається тим, що з Буковини, і розуміє те, наскільки важливо знати українську мову.

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Міла Куніс зізналася, що ніколи не розмовляла українською мовою

У програмі CNN+ "Хто розмовляє з Крісом Воллесом?" акторка з'явилась в ефірі разом із чоловіком Ештоном Кутчером.

Я не говорю українською. Коли я росла в Україні, вона все ще перебувала під егідою СРСР, тому я говорила російською, як і всі ми. Так що мої діти розуміють російську мову. Я говорю російською зі своїми батьками,

– сказала вона.

, історія української мови є непростою і боротьба за неї триває досі. Однак, попри всі можливі гноблення зі сторони Росії, українська мова звучала в селах, нею говорила інтелігенція і писала нею книжки. Помилково вважати, що всі у часи СРСР розмовляли російською. Єдине – тоді не було виваженої мовної політики, яка б сприяла викоріненню російської мови з українських земель. А в Чернівецькій області, де народилася Міла Куніс, за переписом 2001 року, українською мовою розмовляло 75 % населення.

Далі Куніс доповнила, що добре знати ще одну мову: "Але я ніколи не задумувалась над тим, наскільки це культурно важливо – говорити тією мовою, звідки ти родом. Це ніколи не було в мене на думці, допоки це (війна Росії з Україною, – Кіно 24) не почалося".

Міла Куніс зізналася, що ніколи не розмовляла українською мовою: дивіться відео

Що змінилося після російського вторгнення

Після 24 лютого 2022 року все кардинально змінилося: вона зрештою усвідомила себе українкою і навіть сказала дітям: "Ви наполовину українці, наполовину американці", на що вони відповіли: "Так, ми розуміємо, мамо".

Важливо знати, звідки ти родом. Це красиво, дивовижно мати кілька культур. Ми не повинні бути однаковими. Ми не повинні всі думати однаково... Ми дуже швидко нагадали нашим дітям, що вони наполовину українці,

– зауважила Куніс.

Нагадаємо, що Міла Куніс засудила війну в Україні, але вважає росіян та українців однаковими. Разом з чоловіком зірка відкрила рахунок на збір 30 мільйонів доларів для українців. Наразі пара зібрала понад 35 мільйонів і продовжує збирати далі, тепер ціль – 40 мільйонів доларів.