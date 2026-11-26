Міла Куніс та Ештон Кутчер мають не лише спільну історію кохання, а й доволі пікантні збіги в кінокар'єрі. Акторка зізналася, що їм обом доводилося цілуватися з одними й тими ж голлівудськими зірками.

Як передає People, 43-річна акторка розповіла, з якими двома голлівудськими красунями доводилося цілуватися і їй, і Ештону Кутчеру.

Пікантна подробиця прозвучала під час подкасту Let's Talk Off Camera з Келлі Ріпою. Спочатку жінки обговорювали відверту сцену з психологічного трилера "Чорний лебідь" 2010 року, однак згодом розмова набула несподіваного повороту.

Є дві жінки, з якими цілувалися і я, і мій чоловік, – зізналася Куніс.

Першою виявилася Наталі Портман. Міла знімалася з нею у "Чорному лебеді", а Ештон – у романтичній комедії "Більше ніж секс" 2011 року.

Кадри з фільмів / Фото Cold Spring/Kobal/Shutterstock; Moviestore/Shutterstock



Другою акторкою стала Зої Салдана, відома за франшизами "Аватар" та "Вартові галактики". Кутчер зіграв із нею у романтичній комедії "Вгадай, хто" 2005 року, а Куніс – у фільмі "Після сексу" 2007 року.

Міла Куніс пригадала відверті зйомки з Наталі Портман

Акторка також розповіла, що знімати інтимну сцену для "Чорного лебедя" було доволі ніяково, адже на той момент вони з Портман були близькими подругами.

Насправді це було досить незручно, тому що ми з Наталі були дуже хорошими подругами. Це було водночас і незручно, і комфортно, – пригадала Куніс.

За словами акторки, під час зйомок їм хотілося сміятися через абсурдність ситуації. Вони навіть сумнівалися, що глядачі повірять у те, що відбувається на екрані.

Втім, переживання виявилися марними. "Чорний лебідь" отримав визнання критиків, а Наталі Портман здобула "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Нагадаємо, Міла Куніс та Ештон Кутчер познайомилися ще наприкінці 90-х на зйомках серіалу "Шоу 70-х". Зустрічатися вони почали у 2012 році, а через три роки одружилися. Подружжя виховує двох дітей – доньку Ваятт та сина Димитрія.

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