Міла Куніс зібрала для України понад 15 мільйонів доларів за дві доби: яка сума ще потрібна

Голлівудська пара Міла Куніс та Ештон Кутчер у твітері повідомили, що їхній збір коштів для України вже досяг понад 15 мільйонів доларів. Яка сума запланована, – читайте на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, американка з українським корінням Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер оголосили цього тижня, що їхній збір коштів для людей, що постраждали від війни Росії проти України вже досяг понад половини запланованої суми у 30 мільйонів доларів.

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Нагадаємо, що 4 березня 2022 року актори оголосили про початок фандрайзингової компанії для допомоги постраждалим від російської агресії на території України.

І вже за дві доби, 6 березня, у відео, розміщеному на сторінці GoFundMe, Куніс з Кутчером розповіли про статус збору коштів та про те, як вони планують використати ці пожертвування.

Ми просто хотіли дати вам коротку інформацію про те, на якому етапі збору ми знаходимося. Ми на півдорозі. Ми дуже схвильовані і хочемо подякувати кожному з вас. Це були неймовірні останні 48 годин.

Катчер додав, що у світі є проблеми, для вирішення яких потрібна лише одна країна, а є проблеми, для вирішення яких потрібна решта світу. Це одна із таких проблем.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день понад 30 000 осіб зробили свій внесок до збору коштів. На момент публікації нині налічується 52 000 донорів, і вони зібрали трохи більше 18 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут

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