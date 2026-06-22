Підлітковий містичний трилер, детектив і драма, від якого колись не могли відірватись

Йдеться про серіал "Милі ошуканки", який свого часу був дуже популярним. Сюжет розгортався таким чином, що до фінальної серії у глядачів було більше питань, ніж відповідей.

Далі у матеріалі 24 Канал пригадає деталі серіалу, а також розповість, чи є продовження історії шкільних подруг.

Може зацікавити Фільми зі смаком моря: що подивитись влітку у відпустці

"Милі ошуканки" – що відомо про серіал?

Роки виходу: 2010 – 2017

Кількість сезонів: 7

Кількість серій: 136

Рейтинг IMDb: 7,3

Головні актори:

Троян Беллісаріо – Спенсер Гастінгс;

Люсі Гейл – Арія Монтгомері;

Ешлі Бенсон – Ганна Марін;

Шей Мітчелл – Емілі Філдс;

Саша Пітерс – Елісон ДіЛорентіс;

Джанел Парріш – Мона Вандервол;

Ієн Гардінг – Езра Фіц;

Тайлер Блекберн – Калеб Ріверс;

Кіган Аллен – Тобі Кавано.

Події розгортаються в невеликому містечку Розвуд. Після загадкового зникнення найпопулярнішої дівчини школи – Елісон, життя Арії, Емілі, Спенсер та Ганни кардинально змінюються.

Через рік після зникнення вони починають отримувати анонімні повідомлення від таємничої особи під псевдонімом "А", яка знає їхні найпотаємніші секрети. Поступово дівчата намагаються з'ясувати, хто стоїть за цими повідомленнями, що насправді сталося з Елісон і кому можна довіряти.

"Милі ошуканки": дивіться онлайн трейлер серіалу

Що особливого в серіалі?

Серіал заснований на популярній серії романів письменниці Сари Шепард.

Однією з головних інтриг є особистість загадкового "А", яку глядачі намагаються розгадати протягом багатьох сезонів.

"Милі ошуканки" стали одним із найуспішніших підліткових детективних серіалів 2010-х років.

Серіал поєднує кілька жанрів одночасно: детектив, трилер, драму, романтику.

Шоу здобуло величезну популярність завдяки постійним сюжетним поворотам, теоріям фанатів і активному обговоренню в соціальних мережах.

Чи є спін-оффи "Милих ошуканок"?

Так, і їх чимало. Далі у матеріалі розповімо про них.

"Рейвенсвуд" (Ravenswood, 2013 – 2014)

Містичний серіал, який розповідає про прокляття невеликого містечка Рейвенсвуд. До ролі повертається персонаж Калеб Ріверс із оригінального серіалу. Проєкт проіснував лише один сезон.

"Милі ошуканки: Перфекціоністки" (Pretty Little Liars: The Perfectionists, 2019)

Продовження всесвіту, де на екрани повертаються Елісон ДіЛорентіс і Мона Вандервол. Події відбуваються в університетському містечку Бікон-Гайтс, де відбувається загадкове вбивство. Серіал закрили після першого сезону.

"Милі ошуканки: Первородний гріх" (Pretty Little Liars: Original Sin, 2022 – 2024)

Нова історія в тому самому всесвіті, але з іншими героїнями. Серіал має більш похмуру атмосферу та сильні елементи горору. Вийшло два сезони ("Original Sin" і "Summer School").

Якщо спін-оффи ще можна оминути, то головному серіалу все ж варто присвятити час, якщо не зробили цього раніше. Головна його перевага – постійна інтрига навколо особистості "А" та велика кількість загадок, які тримають напругу практично до самого фіналу.