Мінісеріали на Netflix, які затягують із перших хвилин і не відпускають до останньої серії

Мінісеріали ідеально підходять для людей, які постійно працюють або зайняті домашніми справами. На них не потрібно витрачати багато часу, а можна подивитися за один день або кілька вечорів.

24 Канал розповість про мінісеріали на Netflix, які затягують із перших хвилин. Вони мають високий рейтинг й стали доволі популярними на платформі серед українських глядачів.

Які мінісеріали на Netflix затягують із перших хвилин?

"Кришталева зозуля"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.6/10

Клара – студентка, яка проходить ординатуру в Мадриді. У 2023 році вона переживає сердечний приступ, який міг закінчитися трагічно, але дівчина змогла отримати донорські органи.

Головна героїня прагне дізнатися, хто став її донором, але в Іспанії особи донорів анонімні. Клара проводить розслідування в інтернеті та знаходить його – це Карлос Феррер, який загинув в аварії.

Дівчина телефонує мамі Карлоса, щоб висловити співчуття, а та несподівано запрошує її в гості. Так, Клара зустрічається з іншим сином Марти – місцевим поліцейським Хуаном, а також з його начальником Рафаелем.

Від Рафаеля Клара дізнається, що чоловік Марти, Мігель, зник у 2005 році, а його тіло так і не знайшли. Після похорону Карлоса викрадають маленьку дитину, тож селом шириться паніка.

"Звір у мені"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.4/10

Відома письменниця Еґґі Віґґс втратила сина, після чого перестала вести публічне життя і писати. Несподівано до жінки приходить натхнення – це стається, коли з'являється новий сусід – Найл Джарвіс. Він є впливовим магнатом, якого раніше підозрювали у зникненні дружини. Тепер Еґґі намагається розкрити правду.

"Юнацтво"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 8.1/10

Це історія про 13-річного Джеймі Міллера, якого заарештовують за вбивство однокласниці. Хлопчика приводять у поліцейську дільницю, щоб провести допит, і потім він потрапляє до дитячої психіатричної установи.

Під час розслідування та розмови з дитячим психологом з'ясовується, що з Джеймі знущалися у школі. Цькування було пов'язане із субкультурою інцелів – її члени вважають, що не можуть знайти романтичного чи сексуального партнера.

