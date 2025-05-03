На одному подиху: найкращі мінісеріали Netflix до 6 серій

У ритмі сучасного життя не завжди вистачає часу на довгі серіали з десятками сезонів. Саме тому короткі стрічки стануть гарним варіантом для тих, хто хоче зануритися в цікаву історію і завершити перегляд за один чи два вечори.

Стримінгова платформа Netflix може запропонувати чимало захопливих проєктів, які мають приблизно шість серій. Кіно 24 підготував добірку найцікавіших мінісеріалів, що подарують вам незабутній вечір.

Цікаво Найпопулярніший детективний мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за один вечір

"Коли вони нас побачать" (2019)

У центрі сюжету – реальна історія п'яти підлітків-афроамериканців і мексиканців із Гарлема. Кевіна, Реймонда, Антрона, Юсефа і Корі звинуватили у жорстокому зґвалтуванні білої жінки. Це сталося в Центральному парку Нью-Йорка у 1989 році. Хоч головні герої точно не скоювали цього злочину, їм все одно ніхто не вірить. Втім, вони ще не здогадуються, що справжній злочинець з'явиться лише через багато років.

"Коли вони нас побачать": дивіться трейлер серіалу онлайн

Зазначимо, раніше наша редакція розповідала про найочікуваніші серіали травня, які варто подивитися.

"Охоронець" (2018)

Ветеран війни Девід Бадд працює офіцером управління безпеки королівської сім'ї та уряду Великої Британії. Чоловік має охороняти міністерку внутрішніх справ Джулію Монтегю. Однак продуктивній роботі офіцера заважають його власні погляди, які значно відрізняються від тих, кого він має захищати. Так, між охоронцем і міністеркою виникає емоційне напруження на тлі політичних інтриг і терористичних загроз.

"Охоронець": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Інсайдер" (2022)

Сюжет серіалу розгортається навколо історій трьох різних героїв. В'язень Джефферсон готується до смертної кари, адже вбив багато людей. Водночас священник Гаррі працює і проживає в невеликому селі, а вчителька Дженіс викладає математику. Одного дня долі цих людей несподівано перетнулися, через що герої опиняються втягнутими в дилему, яка приведе одного з них до вбивства.

"Інсайдер": дивіться трейлер серіалу онлайн