Якщо ж ви хочете відзначити 8 березня по-особливому, відходячи від традиційних святкових заходів, варто обрати для себе захопливий мінісеріал. Це може стати чудовим способом провести вечір, насолоджуючись якісними сюжетами.

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"Гепард"

У той час, коли Сицилія охоплена заворушеннями Рісорджіменто в 1860 році – періодом, що позначився політичними змінами та боротьбою за об'єднання Італії, – принц Саліни зберігає спокій та авторитет серед своєї родини та на своїх володіннях. У світі, де все здається в розпорядженні хаосу і революцій, він твердо переконаний, що навіть ці буремні події є частиною природного порядку, що неминуче має пройти.

"Гепард": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Токсичне місто"

За сюжетом, коли в місті Корбі десятки дітей народжуються з серйозними інвалідностями, виникає хвиля обурення серед місцевих жителів, а особливо серед матерів, які починають усвідомлювати, що їхні діти стали жертвами трагедії, що не мала б статися.

"Токсичне місто": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Обурення швидко переростає в рішучість, і жінки об’єднуються, щоб знайти винних у цих нещастях і добитися справедливості. Вони переконані, що хтось повинен відповісти за те, що сталося, і вони готові йти до кінця, аби з'ясувати причини цієї катастрофи.

"Нульовий день"

За сюжетом, після нищівної кібератаки, що паралізує важливі системи та інфраструктуру країни, колишній президент, який, попри своє звільнення з посади, має досвід і вплив, змушений втрутитися, аби знайти винних та розкрити правду. Стала очевидною загроза глобального масштабу, і він повинен діяти швидко, адже новий напад може статися в будь-який момент. Його головне завдання – не лише розслідувати, хто стоїть за цією атаки, але й запобігти новому, ще більш руйнівному удару.

"Нульовий день": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

В процесі розслідування з'ясовується, що джерело загрози може бути не таким очевидним, як спочатку здавалося. Чи є це результатом іноземної агресії, спрямованої з іншої країни, що намагається послабити державу, чи, можливо, ця загроза криється всередині країни, де зловмисники використовують свої позиції та знання, щоб завдати шкоди зсередини?