Особливим акцентом у "Парочці слідчих" є акторська гра. Цікаво, що у серіалі знялися молоді українські актори, які є подружжям у реальному житті. У матеріалі більше розповімо про їхні стосунки.

Рекомендуємо Найновіший трилер на Netflix, який тримає в напрузі до останньої хвилини

Актори серіалу "Парочка слідчих", які одружені у реальному житті

Юлія Буйновська і Єгор Козлов

Юлія та Єгор зіграли у серіалі досить цікавих персонажів. За сюжетом, їхніх героїв намагаються звести батьки, сподіваючись, що вони стануть парою.

Однак розвиток подій виявляється набагато складнішим. Софія (роль якої грає Юля) закохується у Павла, холодного та безкомпромісного чоловіка, який ні в якому разі не виявляє своїх емоцій словом. Павло – це персонаж, який не усміхається і майже ніколи не говорить про свої почуття, однак його дії говорять за нього.

Однак цікаво, що в реальному житті Юлія та Єгор – одружені. Пара часто ділиться теплими та милими моментами з особистого життя, тішачи своїх прихильників кадрами, на яких видно їхнє справжнє кохання та підтримку один одного.

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін

У серіалі Ярослав Шахторін виконує одну з основних ролей – він грає доброго, але справедливого поліцейського, на якого можна покластися в будь-якій ситуації. Його персонаж вирізняється не тільки професіоналізмом, але й чесністю та відданістю своїй справі, що робить його важливим і авторитетним героєм у серіалі.

Таїсія ж з'являється в одній з епізодичних ролей. Її персонаж, хоч і не має такого великого впливу на сюжет, все ж додає своєрідного колориту серіалу. Їхні герої у серіалі майже не перетинаються, але це не заважає їхнім особистим стосункам у реальному житті.

У реальному житті вони вже 8 років разом. Після початку великої війни вони навіть узаконили свої стосунки. Їхня історія – це приклад справжньої любові та підтримки, що продовжується не лише на екрані, а й у реальному житті.