Що подивитися на Netflix, навіть без світла: 3 мінісеріали, які затягують з першої серії

На випадок, якщо ви шукаєте заняття під час відключення світла, найкращим варіантом буде насолоджуватися якісним мінісеріалом на Netflix. Ці історії ідеально підходять для тих, хто цінує свій час.

Тому в новій підбірці від Кіно 24 шукайте свого фаворита. Оберіть стрічку і зовсім не відчуєте, як швидко час мине під час перегляду.

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"Твоя перша остання брехня"

У 2024 році вийшов британський мінісеріал у жанрі трилера, що є екранізацією бестселера Гарлана Кобена. У ньому зіграли Мішель Кіґан, Аділ Ахтар, Джоанна Ламлі та Річард Армітадж.

Серіал створений компанією Quay Street Productions. За сюжетом, коли колишня військова Мая випадково бачить свого вбитого чоловіка на відео, вона відкриває небезпечну змову, яка тривала роками.

"Твоя перша остання брехня": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Калейдоскоп"

Майстерний злодій і його команда спланували величезне пограбування, метою якого було вкрасти надзвичайно велику суму – 7 мільярдів доларів. Вони ретельно підготувалися до втілення плану, враховуючи всі деталі. Однак під час виконання злочину вони стикаються з несподіваною зрадою серед власних рядів.

Ця зрада, а також жадібність окремих учасників команди, стають головними перешкодами на шляху до успіху. Чи зможуть вони все ж таки досягти своєї мети, чи зазнають краху через внутрішні розбіжності?

"Калейдоскоп": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Жінка в домі навпроти дівчини у вікні"

Кожен день життя Анни проймає смуток, який не відрізняється від попереднього. З келихом вина в руці вона стоїть біля вікна і спостерігає, як життя неспішно минає повз неї. Однак все змінюється, коли в сусідній будинок переїжджають привабливий сусід і його чарівна донька. Для Анни це стає світлом у кінці тунелю, можливістю знову відчути живе і цікаве життя.

Але це нове почуття раптово обривається, коли вона стає свідком жорстокого вбивства. Здається, що це сталося, але чи це дійсно так, або це була її уява, Анна поки не знає.

"Жінка в домі навпроти дівчини у вікні": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Ознайомтесь з описами сюжетів фільмів і подивіться трейлери, щоб точно не помилитися у виборі стрічки.