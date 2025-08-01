Вихідні – ідеальний час, щоб загорнутися в плед, приготувати улюблений напій і зануритися у світ серіалів, які не вимагають багатоденного марафону. Якщо ви шукаєте щось захопливе, таке, що можна подивитися за один чи два дні, то ця добірка саме для вас.

Кіно 24 зібрав цікаві проєкти Netflix з високими рейтингами, які точно варті вашої уваги. Ці серіали не відпускатимуть вас до самого фіналу.

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"Охоронець" (2018)

Кількість серій: 6

Ветеран війни Девід Бадд працює офіцером управління безпеки королівської сім'ї та уряду Великої Британії. Чоловік має охороняти міністерку внутрішніх справ Джулію Монтегю. Однак продуктивній роботі офіцера заважають його власні погляди, які значно відрізняються від тих, кого він має захищати. Так, між охоронцем і міністеркою виникає емоційне напруження на тлі політичних інтриг і терористичних загроз.

"Охоронець": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Ферзевий гамбіт" (2020)

Кількість серій: 7

У 1950-х роках Бет Гармон стала сиротою. Попри це, вона вирішила займатися самовдосконаленням, зокрема грою в шахи. Дівчина настільки сильно захоплюється новим хобі, що вирішує побудувати власну кар'єру на цьому. Серіал занурить глядачів у психологічні травми та випробування Бет, через які вона підніметься на вершину шахового світу.

"Ферзевий гамбіт" (2020): дивіться трейлер серіалу онлайн

"Гра в кальмара" (2021)

Кількість серій: 9

Сотні людей, які опинилися у фінансовій кризі, отримують запрошення взяти участь у серії дитячих ігор – з привабливим призом у мільярди вон. Головний герой Сон Гі Хун залишився без роботи та ще й вліз у борги. Саме тому він разом з іншими учасниками погоджується грати, не знаючи, що програш означає смерть. Серіал поступово розкриває, хто стоїть за організацією ігор, та чому багаті спостерігачі отримують задоволення від цього смертельного шоу.

"Гра в кальмара": дивіться трейлер серіалу онлайн

Серед інших коротких серіалів, які ви зможете переглянути за вихідні:

Покоївка (2021), 10 епізодів;

Неймовірне (2019), 8 серій;

Опівнічна меса (2021), 7 епізодів;

Неортодоксальна (2020), 4 серії;

Мисливець за розумом (2017), 10 епізодів;

Грішниця (2017), 8 серій.

Обирайте серіал з переліку та насолоджуйтеся відпочинком. Приємного перегляду!