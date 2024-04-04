3 мінісеріали для весняного настрою, які можна подивитись за вечір

Весна у багатьох асоціюється із коханням, теплом і особливою атмосферою. Саме такою є наша нова добірка коротких серіалів, які допоможуть вам розслабитись

У матеріалі Кіно 24 ви знайдете три серіали з високими рейтингами, які можна подужати за один вечір. Запрошуйте подруг та не забудьте попкорн – вечір обіцяє бути особливим.

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"Пташина пісня"

Серіал заснований на романі британського письменника Себастьяна Чарльза Фолкса "Пташиний спів" (Birdsong), що був опублікований у 1993 році.

Він розповідає про життя Стівена Рейсфорда до і під час Першої світової війни. Під час жорстоких боїв англійських солдатів у жахливих траншеях північної Франції, його переслідують спогади про заборонене кохання з француженкою.

"Пташина пісня": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кава з кардамоном"

Ця виняткова та пристрасна оповідь пронизана нерівним, але одночасно глибоким почуттям героїв. Адам, шляхтич з Польщі, який вже одружений, та Анна, молода українська сирота, відчувають між собою щось більше, ніж лише звичайний зв'язок.

Їхня історія кохання розгортається на тлі революційних подій 1848-1849 років, періоду, відомого як "Весна народів".

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мисливиці"

Життєрадісна група американок вирушає у світ корсетного блиску Лондона 1870-х років, спричиняючи захопливе зіткнення культур між Англією та Америкою.

Їхня мета – здобути собі чоловіків з вищого соціального статусу для піднесення в ієрархії, але серця цих молодих дівчат тягнуться до чогось більшого, ніж просто шлюб заради соціального статусу.

"Мисливиці": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте стрічку для перегляду та влаштуйте собі справжні дівочі посиденьки за переглядом короткого серіалу. Ці стрічки точно зможуть подарувати вам чудовий та натхненний настрій.